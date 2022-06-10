القبض على 13 مشتبها به بعد سرقة طالت أكبر مصرف إيراني في طهران

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مدعي عام طهران علي صالحي، اليوم الجمعة، القبض على 13 شخصًا يشتبه بتنفيذهم عملية سرقة طالت فرعا أساسيا لبنك ”ملي“، أكبر المصارف الإيرانية في طهران، والعثور على كمية كبيرة من المسروقات.

وأعلن بنك ”ملي“، يوم الثلاثاء الماضي، أن فرعه الأساسي في طهران تعرض لعملية سرقة طالت أكثر من 160 من صناديق الأمانة المودعة لديه.

وأوضح المصرف أن اللصوص الذين استغلوا الحركة شبه المعدومة في المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا خلسة إلى فرعه في شارع انقلاب (الثورة بالفارسية) الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة 168 صندوق أمانة.

وأوضح المدعي العام أنه تم اعتقال 10 مشتبه بهم في طهران وشمال إيران، في حين أوقف 3 في دولة مجاورة لم يذكر اسمها، وفق ما نقلت عنه وكالة ”ميزان أونلاين“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وقال صالحي: ”تم اكتشاف كميات كبيرة من المسروقات في سيارة متوقفة في مطار الإمام الخميني“، موضحا: ”فتح حاليا تحقيق قضائي بحق المتهمين“.

وأفاد قائد شرطة العاصمة العميد حسين رحيمي بأنه ”تم التعرف على اللصوص الفارين وبفضل تنسيق جيد مع الإنتربول أوقفوا وسينقلون إلى إيران“.

وأكد المسؤول العسكري أن ”أيا من موظفي البنك لم يشارك في السرقة“، مضيفا أن المصرف تبلغ بثغرات في أمنه قبل نحو شهر.

وظهر المشتبه بهم يرتدون ملابس الموقوفين المخططة بالأزرق بمواجهة جدار خلف شرطيين، وفق مشاهد بثتها شبكة التلفزيون العام.

وكان البنك الوطني (بانك ملي) التابع للبنك المركزي الإيراني أعلن قبل أيام أنه تعرض للسرقة في أحد فروعه في العاصمة طهران، مشيرا إلى أن عملية السرقة تمت خلال أيام العطلة، التي كانت يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع.

وذكر البنك المركزي الإيراني، في بيان له، ”تمت سرقة ألف صندوق أمانات وجزء من معدات فرع البنك الوطني، من بينها الغرف الخاصة بالسيرفر ومركز المراقبة لهذا الفرع“.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أنه ”خلال عطلة يوم السبت الماضي، بمناسبة وفاة مؤسس النظام الإيراني الخميني، دخل لصوص إلى فرع البنك الوطني مقابل جامعة طهران وتمت سرقة حوالي ألف صندوق أمانات، إضافة إلى سرقة معدات خاصة بالبنك“.