بنسلفانيا.. نجاة عاملين سقطا في حوض شوكولاته عملاق

سقط عاملان في مصنع أمريكي يشتهر بصنع المواد الغذائية، في حوض عملاق من الشوكولاتة المذابة، حيث حوصرا بداخله لساعات قبل أن يتمكن فريق من خدمة الطوارئ من إنقاذهما بوساطة طائرة هليكوبتر.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الجمعة، أن اثنين من عمال مصنع ”مارس“ الرائد في صناعة الشوكولاتة وحلويات الفواكه، تركا بعد ظهر أمس الخميس عالقينِ في حوض مليء بالشوكولاتة المذابة، التي تصل إلى ارتفاع منطقة الخصر، حيث طلبا المساعدة بعدما لم يتمكنا من الخروج من الخزان بمفردهما.

وتم استدعاء فريق من المنقذين من خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في مقر المصنع، الذي يقع على بعد 12 ميلًا من مدينة هرشيفي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، للمساعدة في إنقاذهما.

ولحسن الحظ، نجا العاملان دون أن يصابا بأي أذى عندما جاء فريق من المنقذين من إدارة إطفاء إليزابيث تاون بالولاية الأمريكية، لإنقاذهما وإخراجهما من الحوض.

وقالت شرطة مقاطعة لانكستر: ”وقع الحادث قبل الساعة 2 بعد ظهر يوم الخميس 9 يونيو، وتم إرسال أكثر من 24 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث“.

وكان رجال الإطفاء حاضرين لمدة ساعة قبل أن يتم إنقاذ العاملين ونقلهما إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر لفحصهما.

وحسب وسائل إعلامية محلية، تم إحداث ثقب في الخزان حتى يتمكن الرجلان من الهرب.

وقال عملاق صناعة الحلويات مصنع ”مارس“ في بيان صحفي: ”يمكننا أن نؤكد أن كلا الشخصين قد نُقلا إلى خارج الموقع لإجراء مزيد من تقييم سلامتهما، ونحن ممتنون للغاية للعمل السريع الذي قام به المستجيبون الأوائل“.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان أحداث رواية تشارلي ومصنع الشوكولاتة المحبوبة للكاتب البريطاني رولد دال عام 1964، حيث يتعرض مجموعة من الأطفال المشاغبين للأذى في مصنع حلويات المخترع غريب الأطوار ويلي ونكا.

وضمن أحداث الرواية تقع إحدى الشخصيات في نهر من الشوكولاتة قبل أن يتم امتصاصها من خلال أنبوب.

ولحسن الحظ تجنب العاملان في مصنع ”مارس“مثل هذا المصير.

يذكر أن مصنع ”مارس“ يشتهر في صناعة عدد من المنتجات المعروفة حول العالم والتي تتضمن حلوى ”إم آند إمز“، وشوكولاتة ”دوف“.