قتيلان وعدة جرحى جراء انهيار مبنى غرب إيران

قتِل شخصان وأصيب 6 آخرون بجروح جراء انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة ”باوه“ التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، صباح الخميس.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”سقوط مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة باوه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 أشخاص بجروح“، مشيرة إلى أنه ”لا يُعرف سبب هذا الانهيار“.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية ”مجتبى خالدي“، إن ”الاحتمال الأولي هو أن تسرب غاز تسبب في الانفجار الذي أدى في النهاية إلى انهيار المبنى“، مضيفا أنه ”تم حتى الآن إنقاذ 7 جرحى من تحت الأنقاض، 4 منهم للأسف، ليسوا في حالة بدنية جيدة“.

وتابع ”يجب التحقيق في احتمال تسرب الغاز الذي أدى الى الانفجار، ولا يزال من غير الممكن معرفة إن كان الانفجار بسبب تسرب غاز أم لا“. وأضاف ”تم حتى الآن إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة وطائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث“.

وفي الـ23 من أيار/ مايو الماضي، إنهار مبنى تجاري ”متروبول“ مكون من 10 طوابق في مدينة آبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران؛ ما أدى إلى مصرع 43 شخصًا فيما أصيب قرابة 37 بجروح.

وفي أعقاب حادثة متروبول، أقر بعض المسؤولين في إيران أنه في أثناء بناء هذا المجمع التجاري، كانت هناك مشادة واسعة النطاق بين حسين عبد الباقي المالك والباني الرئيس للمجمع التجاري، ومسؤولين في البلدية، وبعض المسؤولين.

وفي السنوات الأخيرة، حذّر سكان هذه الوحدات السكنية وخبراء وبعض المسؤولين المحليين مرارًا وتكرارًا من احتمال انهيار هذا المجمع السكني، وذلك بعدما قامت جهات حكومية بعمليات الحفر غير الملائمة على عمق عشرة أمتار في حفرة بمنطقة ”كود حصارك“.