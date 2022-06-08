العثور على جثتي منقبين سودانيين عن الذهب شمال موريتانيا

عُثر اليوم الأربعاء في أقصى شمالي موريتانيا، على جثماني مواطنين سودانيين يعملان في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، بينما بدأ البحث عن مفقودين آخرين كانوا ضمن الرحلة ذاتها مع المتوفيين.

وتم العثور على الجثمانين بجانب سيارة كانا يستقلانها، صحبة مواطنين سودانيين آخرين ومواطن موريتاني، في رحلة من مدينة ازويرات بولاية تيرس زمور، إلى مدينة الشامي على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو.

وحسب ما أفاد به موقع ”صحراء ميديا“، نقلا عن مصادر أمنية، فإن المنقبين الذين عثر على جثمانيهما كانا ضمن مجموعة من ستة أشخاص، خمسة سودانيين ومواطن موريتاني انطلقت قبل أيام في اتجاه مدينة الشامي قبل أن يُفقد الاتصال به.

وأضافت المصادر أن المنقبين، عثر عليهما من قبل فرقة من الدرك الموريتاني، وهما إلى جانب السيارة التي كانت بحوزتهم، قرب “بنعميره”، إحدى أكبر الصخور في العالم، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جاريا عن الركاب الأربعة الآخرين.

ووصل العديد من المواطنين السودانيين ذوي الخبرة في مجال التنقيب عن الذهب إلى موريتانيا، خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار حمى البحث عن المعدن الأصفر التي اجتاحت موريتانيا، واستقطبت آلاف الموريتانيين في الصحاري مترامية الأطراف شمال البلاد.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جثامين منقبين تقطعت بهم السبل في الشمال الموريتاني، الذي يتميز بالوعورة، وقلة عدد السكان، وارتفاع درجات الحرارة التي تقارب الخمسين في بعض المناطق.

ففي العام الماضي عثر على منقبين، بعد أن فارقا الحياة عقب تعطل سيارتهما وسط الصحراء، ونفدت مؤونتهم، ولم تتمكن الطائرات العسكرية التابعة للجيش الموريتاني من العثور عليهما بعد أيام من البحث.

وكان المنقبان قد غادرا مدينة ازويرات في رحلة البحث عن الذهب في مناطق الشمال، قبل أن ينقطع بهم الاتصال لأيام، ما دفع ذويهم إلى إخبار السلطات التي تحركت للبحث عنهما، وبعد أيام من البحث عثر عليهما داخل السيارة التي كانا يستقلانها، وقد تحللت جثتاهما، على بعد 22 كم جنوب غرب منطقة “امجيحدات” في أقصى الشمال.

وفي ظل تكرر مثل هذه الحوادث، وضعت السلطات الموريتانية إشارات على بعض المسالك الطرقية الرابطة بين مدينة ازويرات ومواقع التنقيب عن الذهب، لكن التحدي الذي يواجهه المنقبون يكمن في الطرق الأخرى غير محددة المعالم.