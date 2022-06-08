السلطات الإسبانية تبحث عن أنثى دبّ وصغيرها فرّقهما هجوم ذكر

أطلقت سلطات منطقة كاستيّا إي ليون الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عملية بحث عن أنثى دبّ بنية وصغيرها، بعدما افترقا في إثر هجوم وحشي من دبّ ذكر على الدب الصغير الذي تمكنت الأم من إنقاذه، بحسب ما أظهر مقطع فيديو سجّله مصوّر هاوٍ.

وأفاد مصدر من إدارة البيئة في هذه المنطقة الواقعة في شمال إسبانيا، في تصريح لوكالة ”فرانس برس“، بأن ”السلطات تعلم بأن الأنثى أصيبت بجروح، ولكن ما من معلومات أخرى متوافرة لديها“.

وأظهر مقطع فيديو لاثنين من ممارسي رياضة المشي في الطبيعة، أن الذكر والأنثى تقاتلا على منحدر فسقط كلاهما من نقطة عالية جداً، وارتطما بالصخور، وتدحرج أحدهما وقتاً طويلاً قبل أن يتوقف.

وأشارت السلطات في منطقة كاستيّا إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الذكر مع أنه يفوق الأنثى حجماً، فيما عادت الأنثى الجريحة للبحث عن صغيرها، وتسعى السلطات إلى التأكد مما إذا كان شملهما التأم مجدداً.

ووقع الحادث في بينيا دي سانتا لوتشيا بمقاطعة بالنسيا.

وأوضحت منظمة ”كاستيّا إي ليون“ للطبيعة على تويتر، أن ”إناث الدببة غالباً ما تحمي صغارها في مثل هذا الوقت من السنة، من هجمات الذكور الهادفة إلى تحريك الرغبة في المجامعة لدى الإناث“.

وقال رئيس ”مؤسسة الدب البني“ غييرمو بالوميرو، لوكالة فرانس برس“: ”لدى الدب كما الحيوانات الأخرى غريزة الإنجاب، مما يدفعه إلى البحث عن إناث مع صغارها لقتل الصغار“.

وأضاف رئيس مؤسسة الدب البني، أن ”الرغبة في المجامعة تتحرك لدى الأنثى بعد يومين أو ثلاثة أيام، ويمكن عندها للدب القاتل أن يتزاوج معها“، واصفا هذه الهجمات بأنها ”عنيفة جداً“.

وأشارت منظمة ”كاستيّا إي ليون“ للطبيعة، إلى أن ”الأنثى التي رصدت قبل أسابيع مع صغيرين، فقدت أحدهما أخيراً ربما بسبب هجوم من ذكر“.

وأفاد بيان صادر عن حكومة المنطقة، بأن جهات عدة تشارك بدعم من الحرس المدني في عملية البحث عن الأنثى وصغيرها.

ويعيش في إسبانيا نحو 330 دباً بنياً في سلسلة جبال كانتابريا التي تقع شمال البلاد، و 70 دباً آخر في جبال البيرينيه، وفقاً لمؤسسة الدب البني.