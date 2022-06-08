مقتل 13 شخصا جراء اصطدام قطار بحفارة في إيران

خرج قطار ركاب كان قادما من مدينة مشهد (شمال شرق إيران) باتجاه مدينة يزد (وسط البلاد) عن مساره، صباح الأربعاء، بسبب اصطدامه بحفارة، ما تسبب بمقتل 13 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت إدارة العلاقات العامة بشركة سكك الحديد في إيران في بيان إن ”اصطدام القطار بحفارة أدى إلى خروجه عن مساره“.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ نقلا عن مصادر مطلعة إن الحادث تسبب حتى الآن بمقتل 13 من المسافرين فيما أصيب نحو 50 شخصا بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

ونقلت الوكالة عن المصادر في شركة سكك الحديد قولها ”حسب معلوماتنا، كانت هذه الحفارة بجوار السكة، وقد اصطدمت بالقاطرة وبعربات الركاب، ما أدى إلى خروج 5 عربات عن مسارها“.

فيما ذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، إن القطار كان يحمل على متنه 348 راكبا.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة السكك الحديدية الإيرانية ”مير حسن موسوي“ لوكالة أنباء ”إيسنا“، إن ”القطار خرج عن مساره في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت إيران بالقرب من محطة عباس آباد بمدينة طبس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية“.

وأضاف حسن موسوي: ”بحسب المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها، اصطدمت عربات الركاب الخمس للقطار بحفارة وخرجت عن مسارها“.

وردا على سؤال حول سبب وجود حفارة داخل خط السكة الحديد؟ قال: ”كانت الحفارة بجوار خط سكة الحديد والآن تم إرسال رئيس اللجنة العليا للحوادث إلى المكان للتحقيق بدقة وبمجرد تحديد السبب الرئيسي لهذا الحادث سيتم الكشف عن النتائج“.

وتابع: ”لكن ما هو واضح حتى الآن هو أن 5 عربات من أصل 10 خرجت عن مسارها“.

وبحسبه إن ”جميع ركاب هذا القطار تم نقلهم إلى مدينة طبس بواسطة قطار آخر، وسيسافرون بالحافلة إلى وجهتهم وهي مدينة يزد“.

من جانبه، رجح علي أكبر رحيمي، الحاكم الخاص مدينة طبس، أن يرتفع عدد القتلى والجرحى بسبب خطورة الحادث.