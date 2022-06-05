الهند.. 22 قتيلًا إثر سقوط حافلة في ممر جبلي

قتل 22 شخصًا على الأقل، وأصيب 7 آخرون بجراح خطرة، وفُقد راكب بعد سقوط حافلة في ممر جبلي شمال الهند، اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته الشرطة لوكالة ”فرانس برس“.

وكانت الحافلة تقل 30 شخصًا من بينهم السائق إلى يامونوتري، وهو موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال هملايا، عندما انحرفت عن الطريق في المساء.

ووقع الحادث في أوتاركاشي على مسافة 160 كيلومترًا تقريبًا من عاصمة الولاية ديهرادون، وأكدت غرفة التحكم المحلية مقتل 22 شخصًا.

وأفاد قائد شرطة المنطقة أربان يادوفانشي، لوكالة فرانس برس بأن ”الجرحى نقلوا إلى المرافق الطبية القريبة“.

وأوضح أن المسعفين ما زالوا يبحثون عن راكب مفقود، وأن عدد القتلى قد يرتفع أكثر.

وتضم أوتاراخند بعض أكثر المواقع الهندوسية قدسية، وتستقبل ملايين الحجاج سنويًا، لكن طرقها سيئة، الصيانة وخطرة جدًا.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، إنه ”على اتصال بالسلطات المحلية بشأن أعمال الإغاثة الجارية، إثر هذا الحادث المؤسف جدًا“.

ويلقى 150 ألف شخص، كل عام، مصرعهم في حوادث سير في الهند، وفق الحكومة.

ومن المسببات الرئيسة التي تساهم في ارتفاع هذه الحصيلة، السرعة المفرطة، وعدم استخدام أحزمة الأمان أو وضع الخوذ الواقية.

وأمس السبت، قال مسؤول في الشرطة إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 22 آخرون في انفجار وقع بمصنع كيماويات بمنطقة هابور شمال الهند، بحسب ”رويترز“.

وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ لـ“رويترز“ إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترًا عن نيودلهي.

وأضاف سينغ قائلًا: ”الشركة مسجلة على أنها لتصنيع المعدات الإلكترونية، ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها“.