إطلاق نار جديد في أمريكا يسقط 3 قتلى و11 جريحا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح السبت بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأميركية#إرم_نيوز #Philadelphia pic.twitter.com/6wCLcmNNtQ — إرم نيوز (@EremNews) June 5, 2022

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث ”لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد“.

وأضاف: ”يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في +ساوث ستريت+ كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ إطلاق النار“.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن.

وأوضح بيس أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت.

وتحدّث بيس في تعليقه على التحقيق عن ”العديد من الأسئلة التي ما تزال من دون إجابات“.

وتزايدت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة مؤخرا سقط خلالها عشرات الضحايا، وشملت أماكن متنوعة بين مدارس ومحال تجارية وشوارع.