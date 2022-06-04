العثور على جثتي شابين في "أحد أجزاء طائرة" بالجزائر

أعلنت الشرطة الجزائرية أنه تم العثور على جثتي شابين في ”أحد أجزاء طائرة“ في مطار العاصمة الدولي، اليوم السبت.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه تم ”السبت، على الساعة الخامسة صباحًا (04,00 ت غ)، اكتشاف جثتين من جنس ذكر يتراوح عمراهما بين 20 و23 عاما على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة“.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، من دون كشف المكان الدقيق في الطائرة الذي عثر فيه على الجثتين، ولا وجهة الرحلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجثتين تعودان إلى شابين جزائريين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تمكن فتى يبلغ 16 عامًا من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية، وقد وصل إلى فرنسا سالمًا بعد أن تخفّى في عنبر الأمتعة.