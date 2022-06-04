مقتل 6 على الأقل في انفجار بمصنع كيماويات في الهند

قال مسؤول في الشرطة إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بانفجار السبت، في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ قوله، إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلو مترا عن نيودلهي.

وتابع سينغ قائلا: ”عمليات الإنقاذ جارية“.

وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

والحوادث الصناعية متكررة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللائمة فيها على أشخاص لا يبالون بتطبيق معايير السلامة وكذلك لنقص عمليات التفتيش من جانب مسؤولي الحكومة.