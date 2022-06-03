3 قتلى و16 مصابا بعد خروج قطار عن مساره في ألمانيا

قالت الشرطة ومسؤولون محليون، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة عندما خرج قطار عن مساره في جنوب ألمانيا اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، الذي لم يكن لديه أي تفاصيل عن القتلى، بأن القطار الذي كان متجها إلى ميونيخ كان ممتلئا تماما بالركاب وقت وقوع الحادث.

وذكرت صحيفة ”مونشنر ميركور“، أن العديد من العربات انقلبت وانزلقت جزئيا على مسار خط السكك الحديدية شمال منتجع جارميش بارتنكيرشن للتزلج في بافاريا.

وبينت الصحيفة، نقلا عن إحدى الصحف المحلية، أن العديد من طلاب المدارس كانوا على متن القطار.

وقال متحدث باسم مكتب منطقة جارميش بارتنكيرشن، إن 60 شخصًا أصيبوا في الحادث.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عربات قطار إقليمي من طابقين عالقة بين أغصان الأشجار فضلا عن أشخاص يُنقلون على محفات أو يقفون على القضبان.

وقالت الشرطة إن عملية كبيرة لخدمات طوارئ لا تزال جارية، وإن خط السكك الحديدية مغلق بالكامل حاليا.

وشهدت القطارات الإقليمية ارتفاعا في أعداد الركاب منذ الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، مع إتاحة تذكرة تسمح بالسفر إلى جميع أنحاء ألمانيا.