العراق يعلن إسقاط طائرة شراعية محلية الصنع تحمل شحنة حبوب مخدرة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة شراعية محلية الصنع، تحمل مليون حبة مخدرة، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات إن ”معلومات وردت بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة (منطقة جريشان)، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل، والبدء بتمشيط المنطقة، وإطلاق النار عليها مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار، وما يزال البحث جاريا عنه“.

وأشارت وكالة الاستخبارات في بيان إلى أنه ”بعد إسقاط الطائرة، تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالي مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى داخل الأراضي العراقية“.

ولم تحدد الداخلية العراقية اسم الدولة المجاورة، التي هرب باتجاهها من كان يقود الطائرة المضبوطة، غير أن منطقة جريشان تقع قرب الحدود العراقية الكويتية.

وتصاعدت مؤخراً، حركة الطائرات المسيرة وغيرها في الأجواء العراقية، في ظل ضعف المنظومة الأمنية في كشفها، خاصة تلك التي تطلقها ميليشيات مسلحة، نحو البعثات الأجنبية في المنطقة الخضراء.

وتعلن القوات العراقية بين الحين والآخر، عن إسقاط طائرات مسيرة قادمة من إيران، تحمل مخدرات في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وقبل أيام أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على ضرورة التصدي لمهربي المخدرات، بعد أن تحول العراق إلى واحد من أهم المعابر في المنطقة، خاصة تلك الشحنات القادمة من إيران.

وقال الكاظمي، خلال مؤتمر موسع للقيادات الأمنية إن ”المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب منها المزيد من الجهود“.

وأضاف الكاظمي أن ”توجيهاتنا لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية الاستمرار بالجهود المبذولة وتعزيزها؛ لمنع تسلل وتهريب المخدرات مع تسخير موارد وزارة الداخلية لتأمين ذلك“.

وخلال شهر أيار/مايو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، أنها تدرس تشكيل جهاز خاص بصلاحيات واسعة لملاحقة تجار المخدرات.

وفي مؤشر على تعاظم تجارة المخدرات في البلاد، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في شهر نيسان/ مارس الماضي، الإطاحة بعصابة لتجارة المواد المخدرة بحوزتها 8 ملايين حبة مخدرة.