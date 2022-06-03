روسيا: السيطرة على حريق مركز "غراند سيتون بلازا" للأعمال في موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في مركز ”غراند سيتون بلازا“ للأعمال غرب موسكو، حسبما أوردت ”رويترز“.

وقالت الوزارة إن ”شخصين أصيبا جراء الحريق الذي أتى على مساحة تزيد عن ألف متر مربع“.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إن ”حياة المصابين ليست في خطر“.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن فرق الإطفاء قولها إن ”الحريق نتج على ما يبدو عن ماس كهربائي بسبب نظام إضاءة على واجهة المبنى لم يتم تركيبه بشكل صحيح“.

وكانت وزارة الطوارىء الروسية أعلنت في وقت سابق، على حسابها على تطبيق ”تليغرام“: ”حسب المعلومات الأولية تم إنقاذ 120 شخصا من المبنى المحترق“، وفق ”فرانس برس“.

ويتألف مبنى ”غراند سيتون بلازا“ من عشرة طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية 70 ألف متر مربع حسب موقعه الإلكتروني، وهو يقع غرب موسكو.

وقالت الوزارة إن 180 رجل إطفاء نشروا مع شاحناتهم في محيط الحريق.

وأظهرت لقطات بثتها فرق الإنقاذ حريقا هائلا ودخانا أسود وشاحنة ورجال إطفاء يكافحون النيران بخراطيم مياه.

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إخماد حريق اندلع في مركز جراند سيتون بلازا للأعمال بغرب موسكو، والذي أتى على مساحة تزيد عن ألف متر مربع ونقلت وكالة تاس للأنباء عن فرق الإطفاء قولها إن الحريق نتج على ما يبدو عن ماس كهربائي بسبب نظام إضاءة على واجهة المبنى لم يتم تركيبه بشكل صحيح pic.twitter.com/VFJfAqTeZA — إرم نيوز (@EremNews) June 3, 2022

وتشهد روسيا من حين لآخر حرائق من هذا النوع يسقط فيها قتلى، وتحدث في أغلب الأحيان بسبب قدم المباني أو عدم تحقيق معايير السلامة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق كبير دمر معهدا للأبحاث العسكرية في ”تفير“ على بعد 160 كيلومترا من موسكو، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية.

وبثّ التلفزيون الروسي آنذاك، صورا لدخان أسود كثيف يتصاعد فوق مبنى مهيب مكون من أربعة طوابق، ويتبع لمعهد البحوث المركزي للقوات الجو-فضائية الروسية.

وحسب ما نقل التلفزيون عن شهود عيان، اضطر عدد من موظفي المعهد إلى القفز من نوافذ الطوابق العليا هربا من ألسنة اللهب التي اجتاحت ألف متر مربع من المبنى.

وقال متحدث باسم جهاز الإنقاذ لوكالة ”ريا نوفوستي“ للأنباء يومها: ”وفقا لأحدث المعلومات، ارتفع عدد قتلى الحريق إلى سبعة“.

وكان تقرير سابق قد أفاد عن سقوط خمسة قتلى وعشرين جريحا.

ونقلت وكالة ”تاس“ الرسمية عن متحدث باسم مستشفى تفير الإقليمي أن العديد من الجرحى في المستشفى، وثلاثة منهم في العناية المركزة.

وأوضحت أنه وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحريق تهالك الأسلاك الكهربائية في المبنى.