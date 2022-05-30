وفاة وافد عربي جراء انهيار جزء من بناء قيد الإنشاء في الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الاثنين، وفاة وافد يحمل جنسية عربية وإصابة 6 آخرين؛ جراء انهيار جزء من سقف طابق في عمارة قيد الإنشاء في إحدى ضواحي العاصمة عمّان.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن ”فرق الدفاع المدني المختصة والشرطة تعاملت مع انهيار جزء من سقف طابق قيد الإنشاء في العاصمة، أسفر عن وفاة شخص عربي الجنسية ووقوع ست إصابات“.

وقال العقيد السرطاوي: إن ”الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني وسط عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي ومديرية شرطة وسط عمان، تعاملت مع انهيار جزء من سقف طابق قيد الإنشاء في منطقة الياسمين“.

وأضاف الناطق الإعلامي أن ”الحادث نتجت عنه وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة ستة آخرين (جميعهم من جنسية عربية) بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم“.

وأشار إلى أنه ”كان من ضمن المصابين شخص محاصر تحت الردم الأسمنتي، حيث عملت فرق البحث بمهنية عالية وحرفية كبيرة على إخراج الشخص المحاصر تحت الردم باستخدام كافة الإمكانات المتاحة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الحمايدة لتلقي العلاج اللازم“.

وشهد الأردن حوادث انهيار لمبان قيد الإنشاء أو مبان قديمة مشابهة في عدة مدن خلال شهر أيار/ مايو الجاري .

ففي 21 أيار/ مايو الجاري، أصيب شخص ثلاثيني بكسور إثر انهيار سقف منزل، في منطقة وادي الريان بلواء الأغوار الشمالية شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ آنذاك عن متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة قوله إن طواقم الدفاع المدني قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الذي جرى نقله إلى مستشفى أبي عبيدة الجراح، الذي حول المصاب لاحقاً إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس لتلقي العلاج.

وبين الحوامدة أنه جرى إخلاء المنزل من قاطنيه إثر الكشف عليه من قبل الأجهزة الأمنية ومديرية التنمية الاجتماعية؛ حفاظاً على سلامتهم إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة احتياجات الأسرة.