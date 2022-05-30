السيطرة على حريق هائل اندلع بسوق الخيام في الكويت

تمكنت فرق الإطفاء الكويتية، من إخماد حريق هائل اندلع، اليوم الإثنين، داخل سوق الخيام بمنطقة الري التابعة لمحافظة الفروانية الواقعة جنوب مدينة الكويت.

وباشرت 5 فرق إطفاء عملها في إخماد الحريق ومحاولة السيطرة عليه بعد أن امتد على مساحة تقدر تقريبا بأربعة آلاف متر مربع، وطال خيامًا ومواد بلاستيكية متواجدة في الموقع.

وتعاملت الفرق مع الحريق منذ بداية اندلاعه، إلا أن سرعة الرياح وطبيعة المواد المشتعلة شكلت عائقًا أمام رجال الإطفاء الذين واصلوا عملهم لساعات حتى تم إخماد الحريق كليًا.

ووثقت الحسابات الإخبارية المحلية، الحريق الهائل بمقاطع فيديو أظهرت حجم النيران المندلعة والجهود الكبيرة التي بذلها الإطفائيون للسيطرة عليها وإخمادها.

خمس فرق إطفاء تتعامل مع حريق سوق الخيام الكائن بمنطقة الري – التفاصيل لاحقا pic.twitter.com/98oLzl0So5 — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) May 30, 2022

وبث حساب ”جرائم ومحاكم“ الإخباري، مقطعًا من موقع الحريق عقب إتمام عملية السيطرة عليه، أظهر حجم الأضرار التي لحقت بالموقع ومحتوياته، دون تسجيل إصابات بشرية.

حاليا | فرق الإطفاء تسيطر على حريق سوق الخيام دون إصابات https://t.co/IW601XmP91 — جرائم ومحاكم (@cckwt) May 30, 2022

ويسجل البلد الخليجي بين الحين والآخر حرائق في مناطق مختلفة، بعضها تقتصر أضراره على الماديات، وبعضها الآخر حصد أرواحا بشرية، وكان أكثرها مأساة حريق منزل المواطن سلطان نهار العتيبي، في آذار/ مارس 2020، والذي تسبب بوفاة ثمانية من أبنائه، تراوحت أعمارهم بين 14 عاما و 8 أشهر.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اندلع حريق مروع داخل أحد مصانع البلاستيك في منطقة أمغرة المشهورة بكثرة المصانع فيها.

وتضم منطقة أمغرة عددا كبيرا من المصانع والمخازن، كما تضم حراجات لبيع السيارات والمزايدة عليها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لقيت امرأة مسنة وابنتها وحفيدتها، جميعهم من فئة ”البدون“، مصرعهم عقب اندلاع حريق هائل داخل منزلهم الشعبي الواقع في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء.

وفي آذار/ مارس الماضي، اندلع حريق في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2)، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات كما لم يؤثر على حركة الطيران في مطار الكويت الدولي.

وبذات الشهر وقبيل بدء شهر رمضان، شهد سوق المباركية الشهير حريقًا هائلًا في عدد من المحال التجارية في سوق السلاح.

وتعاملت مع الحريق 8 فرق إطفاء تمكنت من السيطرة عليه بعد أن التهم جزءًا كبيرًا من السوق، وألحق به أضرارًا اقتصرت على الماديات.

ويقع سوق المباركية في منطقة القبلة، وهو سوق تراثي وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، ويتميز السوق بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة، وهو من أبرز المعالم التراثية في الكويت.