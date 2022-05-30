العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

عثِر على 14 جثة، تحت ركام الطائرة التي تحطمت بمنطقة جبلية في النيبال وعلى متنها 22 شخصا، وفق ما أفادت به هيئة الطيران المدني في البلاد يوم الإثنين.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الناطق باسم الهيئة ديو تشاندرا لال كارن قوله، بعد يوم على وقوع الحادث ”عثِر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلا للعثور على البقية“.

وأضاف كارن ”الطقس رديء جدّا لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى موقع حادثة التحطم. لم يكن من الممكن تسيير رحلة أخرى“.

وفقِد الاتصال مع الطائرة من طراز ”توين أوتر“ التابعة لشركة ”تارا اير“ بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوخارا (غرب النيبال) صباح الأحد، للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة معروفة للأشخاص الذين يقصدون جبال الهيمالايا.

ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصة المنطقة الجبلية النائية طوال يوم الأحد، بمساعدة فرق برية، لكنها علقت البحث مع حلول الليل في وقت عرقل سوء الأحوال الجوية العملية الجارية في موقع يبلغ ارتفاعه ما بين 3000 إلى 4000 متر فوق سطح البحر.

وبعد استئناف عمليات البحث الإثنين، نشر الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لحطام الطائرة على سفح جبل بينما بدا رقم التسجيل ”9N-AET“ واضحا على الجناح.

وقال نارايان سيلوال المتحدث باسم الجيش النيبالي ”حدد فريق بحث مكان حطام الطائرة وقام بإرسال صور، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل“.

وتستغرق الرحلة جوا بين بوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال وجومسوم المعروفة كنقطة انطلاق لمن يقصدون جبال الهيمالايا 20 دقيقة.

ورصدت الطائرة آخر مرة في محيط غوريباني، وهي بلدة تقع على ارتفاع يناهز 2900 متر.

وكان متحدث باسم الشركة قال الأحد، إن ”طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد وهي تقل 19 راكبا، بينهم ألمانيان وأربعه هنود“.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث.

وحقق قطاع النقل الجوي النيبالي طفرة حقيقية في السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد نقل السياح وهواة المشي وتسلق الجبال والشحن في مناطق نائية.

والنيبال بلد فقير في منطقة الهيمالايا وسجلها على صعيد الأمن الجوي رديء، وقد أغلق الاتحاد الأوروبي أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة.