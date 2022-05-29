محاصرون تحت الركام.. انهيار مطعم بانفجار غامض وسط بغداد‎‎

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، انهيار مبنى مطعم في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان: إن ”مطعما ضمن منطقة الجادرية انهار، فيما يوجد أشخاص محاصرون داخله، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بعمليات الانقاذ“.

وبحسب مصدر في شرطة بغداد، تحدث لـ“إرم نيوز“ فإن فرق الدفاع المدني، أنقذت شخصًا من تحت ركام المطعم، فيما قال إن هناك شخصين آخرين ما زالا تحت الأنقاض.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”السلطات المعنية ما زالت تحقق في الحادث، وطبيعة الانفجار، وفيما إذا كانت بفعل فاعل“.

وأظهرت صور ومقاطع مرئية، انهيار مبنى مطعم ”دجاج ليلى“ بشكل تام، فيما استنفرت فرق الدفاع، كوادرها لإنقاذ المصابين، فضلاً عن إزالة ركام المطعم.

وبحسب معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سبب الانفجار، كان أسطوانة غاز، لكن حجم الانفجار أوحى بوجود سبب غير أسطوانة الغاز، وفق معلقين آخرين.

وتجمع العشرات من ذوي العاملين في المطعم، لمعرفة مصير أبنائهم، وسط حالة من الترقب والذهول، في وقت تستمر فرق الدفاع المدني بأعمال الإنقاذ، حيث استقدمت فرقاً مختصة في قص الحديد، ورفع العوارض، وإزالة العوائق.

ويقدم هذا المطعم، الأكلات البغدادية الشعبية، مثل الأرز والدجاج، ولديه خدمة التوصيل إلى المناطق الأخرى.

وعلى رغم الاستقرار النسبي في الوضع الأمني العراقي، إلا أن العاصمة بغداد والمدن الأخرى تشهد أحياناً خروقات أمنية، مثل تفجير عبوات ناسفة، أو نزاعات عشائرية، أو هجمات لتنظيم داعش، وهو ما يحفز المطالبات بتثبيت الاستقرار، وتكثيف الجهود الأمنية.

وتسود شكوك في الأوساط الشعبية، بأن تلك الأعمال ومثيلاتها تندرج ضمن المنافسة على السوق، بين أصحاب المطاعم والمقاهي، حيث لم تكن هذه الحادثة الأولى، في سياقها، حيث قتل صاحب مطعم شهير عام 2019، يُدعى ”مطعم ليمونة“، في مدينة الصدر شرقي بغداد.

كما تستهدف هجمات أخرى المحلات التجارية التي بيع المشروبات الكحولية في بغداد، ضمن رغبة المجموعات المسلحة بفرض سيطرتها، وتحصيل الإتاوات المالية، من أصحاب المطاعم أو الكازينوهات.