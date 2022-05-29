الأردن.. حزن يخيم على مواقع التواصل إثر وفاة عريس عشية يوم زفافه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بخبر وفاة شاب مع قريبه إثر حادث سير مروع، قبل زفافه بساعات في محافظة الكرك الجنوبية.

وتداول مستخدمون وناشطون مقطعا مصورا يوثق لحظات الحادث المروع الذي أدى إلى مصرع الشابين منذر السبيلة وابن عمه وازن السبيلة.

وكان الشابان يعدان إجراءات حفل الزواج الذي كان مخططا له، يوم السبت، قبل زفاف الشاب منذر، إلا أن مركبتهما اصطدمت بشاحنة كانت تقطع الطريق بشكل مفاجئ.

وانتشر خبر وفاة العريس على منصات التواصل في الأردن، ووسائل الإعلام المحلية، وضاعف من ألم المأساة أن الشاب وزع بطاقات الدعوة لحفل زفافه الذي كان مقررا يوم السبت.

وخيم الحزن على رواد مواقع التواصل في الأردن، الذين تداولوا صورة الشاب منذر، وبطاقة دعوة حفل زفافه، مرفقين معهما دعواتهم بالرحمة والمغفرة له.

وكتب أحد المغردين على تويتر: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديق الدراسة منذر محمد السبيلة بني صخر إثر حادث سير مؤسف.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم، ولأهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وذكر موقع ”رؤيا“ الإخباري الأردني، أن ”الشاب السبيلة، من مرتبات شرطة الكرك، وتوفي وأحد أقاربه، إثر حادث سير مروع، بينما كان يستعد لحفل زفافه“.

ويشهد الأردن بين فترة وأخرى حوادث سير يؤدي بعضها إلى حالات وفاة.

ومطلع الشهر الجاري، توفي شخصان وأصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق ”المئة“، أو ما يعرف أردنيا باسم ”تحويلة الزرقاء“.

وقال مصدر أمني حينها، إن حادث السير الذي وقع بين مركبتين نهاية طريق الـ 100، نتج عنه وفاتان و5 إصابات إحداها سيئة.

وأضاف أنه ”تم نقل الوفيات والإصابات إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة“.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، في وقت سابق، عن وزير النقل الأردني، وجيه العزايزة، قوله إن ”هناك 700 وفاة مباشرة ناتجة عن حوادث السير سنويا، إلى جانب وجود أكثر من 11 ألف إصابة“.

وأشار الوزير العزايزة إلى أن ”التكلفة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى جانب الخسائر البشرية تصل إلى نحو 300 مليون دينار (420 مليون دولار)“.