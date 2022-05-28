حريق ضخم في سوق للأجهزة الإلكترونية بالعاصمة تونس

شهدت محطة النقل المنصف باي بالعاصمة تونس مساء السبت، حريقا ضخما امتد إلى عدد من المحال التجارية في ”سوق المنصف باي“ للأجهزة الالكترونية.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية في محاولة للسيطرة على الحريق، إضافة إلى محاولة عدد من أصحاب المحلات منع انتشار النيران في كامل السوق.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر التهام النيران عددا من المحال.

وتشهد تونس مؤخرا سلسلة من الحرائق في أغلب المحافظات، ما دفع عددا من السياسيين إلى القول بأنها حرائق بخلفيات سياسية.

وحذّر الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا من وجود ”مخطط لإحراق البلاد“، في ظل تواصل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من المحافظات والمناطق التونسية، متوعدا بملاحقة من يقفون وراءها.

وقال قيس سعيد، خلال لقاء جمعه، مع قيادات أمنية في وزارة الداخلية، إن ما ”تشهده الأيام الأخيرة من أحداث، محاولة يائسة لحرق البلاد“.

وأضاف: ”الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في البلاد ليس من قبيل الصدفة.. حتى البحر لم يسلم من سياسة الأرض المحروقة“.

وتابع: ”هذه الحرائق تتناغم مع بعض التصريحات الصادرة عن الخلاص الوطني (في إشارة إلى جبهة الخلاص الوطني التي أعلنت عنها أطراف سياسية في تونس)، حيث تم بث الشائعات وهتك الأعراض“، مطالبا النيابة العامة بـ“ضرورة القيام بدورها وملاحقة هؤلاء“.

وأكد قيس سعيد أنه ”ستتم ملاحقة من تسببوا في افتعال الحرائق، فلا تسامح مع من يحاولون تخريب البلاد وتجويع التونسيين“، مشددا على ”ضرورة حراسة الحقول“.

وتشهد تونس خلال الأيام الأخيرة موجة حرائق كبيرة، وتمكنت عناصر الحماية المدنية من إطفاء بعضها، بالتوازي مع فتح النيابة العامة تحقيقا، للكشف عن أسباب اندلاع هذه الحرائق والمتورطين في إشعالها.

وقالت السلطات التونسية، إن عشرات الحرائق اندلعت في عدد من المحافظات التونسية.

والجدير بالذكر أن حريقا نشب مؤخرا في ثلاثة مراكب صيد في ميناء الصيد البحري بصفاقس وفق ما أكده العميد حاتم بوبكر المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، جنوب البلد.

وأوضح بوبكر أن ” النيران اشتعلت بمركب صيد بالميناء وتسبب ذلك في اشتعال مركب ثان ملاصق له في الحوض، وقد تدخلت الحماية المدنية بشاحنات إطفائها ونجحت في السيطرة على الحريق بالمركبين“.

والتهمت النيران محلات تجارية مختصة في بيع الحناء وعددا من منتجات الصناعات التقليدية.

وما زالت أسباب الحرائق مجهولة لكن الأضرار المادية كانت كبيرة بعد أن أتت على كل السلع الموجودة في المحلات المتضررة.

وأعلن المتحدث الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمحافظة قابس محمد الكراسي، عن فتح النيابة العمومية تحقيقا في قضية إشعال النار عمدا في محلات مسكونة وغير مسكونة طبقا للفصلين307 و308 من المجلة الجزائية.

َوتولت عناصر الحماية المدنية بمحافظة نابل إطفاء حريق اندلع بإحدى الغرف في نزل بمنطقة الحمامات الشمالية.

كما فتحت النيابة العامة تحقيقا في حريق نشب في مستودع الحافلات بمنطقة ”جرزونة“ من محافظة بنزرت.

وشملت الحرائق الأخرى مصنعا للملابس الجاهزة في محافظة بن عروس، إضافة إلى مخزن لتجميع الملابس في بنزرت وحرائق أخرى في عدد من المحافظات.