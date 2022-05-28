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حريق يلتهم يختا فاخرا في إنجلترا (فيديو)
تاريخ النشر: 28 مايو 2022 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2022 17:40 GMT

حريق يلتهم يختا فاخرا في إنجلترا (فيديو)

شب حريق كبير في يخت فاخر جنوب غرب إنجلترا، اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء، ودفع السلطات لتحريره من مرساه لفترة وجيزة.

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المصدر: رويترز

شب حريق كبير في يخت فاخر جنوب غرب إنجلترا، اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء، ودفع السلطات لتحريره من مرساه لفترة وجيزة.

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وقالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء إن الحريق التهم اليخت، الذي يبلغ طوله 26 مترا، في بلدة توركي التابعة لمقاطعة ديفن، وإنه كان يحتوي على حوالي ثمانية آلاف لتر من وقود الديزل، مما دفع السلطات لإجلاء الناس من المناطق والشواطئ القريبة.

 

وقالت شرطة ديفن وكورنوال إنه ”بسبب مستويات الدخان والأبخرة، نطلب من السكان في المنطقة إغلاق أبوابهم ونوافذهم.. كما نحث المواطنين على تجنب الذهاب إلى المنطقة بينما يعمل ضباط على إخلاء الشواطىء حفاظا على السلامة العامة“.

2022-05-FT10brXWIAAb61v 2022-05-skynews-yacht-fire-torquay_5786929وقالت الشرطة إنه لم يُصب أحد بأذى في هذا الحريق وجرى تأمين اليخت. ولم تذكر الشرطة اسم مالك اليخت.

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