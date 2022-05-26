مصرع 11 رضيعا إثر حريق بمستشفى في السنغال

لقي 11 رضيعاً مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني في غرب السنغال، بحسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.

وقال سال في تغريدة على تويتر: ”لقد تبلّغت لتوي ببالغ الأسى والفزع بأن 11 رضيعا قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي“ في تيفاواني.

وأضاف: ”أتقدم بأحر التعازي إلى أمهاتهم وعائلاتهم“.

ولم يكشف سال، وهو في أنجولا في زيارة رسمية، مزيدا من التفاصيل عن الحريق.

من جانبه، قال وزير الصحة عبد الله ضيوف سار، لقناة ”تي.إف.إم“ التلفزيونية الخاصة: ”وفقا للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق“.

وأضاف سار، الموجود في جنيف للمشاركة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية، أنه سيقطع الرحلة ويعود إلى السنغال على الفور.

بدوره، أعلن ديمبا ديوب رئيس بلدية المدينة أنه ”تم إنقاذ ثلاثة رضع“.

وبحسب دوب الذي يتولى أيضا منصب نائب في الجمعية الوطنية، فإن ”الحريق نجم عن احتكاك كهربائي والنيران امتدت بسرعة كبيرة“.

وأكد أن أفراد الشرطة والإطفاء لا يزالون في المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن المستشفى دُشّن مؤخرا.

وفي مطلع نيسان/ أبريل الماضي، شهدت مستشفى حكومي آخر مأساة أغرقت البلاد في الحزن.

ويومها فارقت امرأة حامل الحياة بعدما انتظرت عبثا ولفترة طويلة إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى بمدينة لوغا (شمال).

وأثارت وفاة هذه المرأة موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بإصلاح قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

وفي 25 نيسان/ أبريل 2021، لقي أربعة رضّع مصرعهم في حريق اندلع في حضانة بمدينة لينغير في شمال السنغال.