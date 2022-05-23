مصرع 4 وإصابة 55 إثر انهيار مبنى جنوب إيران

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح، جراء انهيار مبنى في مدينة ”آبادان“ العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوبي إيران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن “ انهيار بناية متروبل التجارية المكونة من 10 طوابق في مدينة آبادان، أدى حتى الآن إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح“.

وأضاف خالدي: ”تم إرسال حافلات وسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مكان الحادث، وتم حتى الآن نقل 55 من الجرحى من الموقع إلى المراكز الطبية“.

وذكر المسؤول الإيراني، أن ”فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن وجود ضحايا باستخدام الكلاب البوليسية“.

وأشار إلى أنه ”كان يتواجد في هذا المبنى ما بين 100 إلى 150 شخصا“، مؤكدا ”اعتقال مالك المبنى“.

وأفاد سكان محليون، بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث وإلحاق أضرار بعدد من المركبات، وفقا للوكالة الرسمية الإيرانية الرسمية ”إيرنا“.

وبحسب السكان ”فإن الحادث كان من الخطورة لدرجة أن المباني المحيطة بهذا المبنى اهتزت بعنف“.

وفي سياق متصل، قال مهدي ولي بور رئيس منظمة الهلال الأحمر بمحافظة خوزستان: ”ما زالت الأبعاد الكاملة للحادث وأسبابه غير معروفة“.

وأشار ولي بور إلى أنه ”تم إرسال طائرة هليكوبتر وسبع سيارات إنقاذ وفريق للرد السريع وخمس فرق بحث وإنقاذ متخصصة وكلاب إنقاذ للمساعدة“.

يذكر أنه في شباط/ فبراير الماضي، سقط نحو 18 شخصا بين قتيل وجريح، إثر انفجار أدى إلى انهيار مبنى سكني بمدينة ”رباط كريم“ الواقعة جنوب غرب طهران.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، حينها فإن المبنى المكون من ثلاثة طوابق، انهار جراء انفجار وقع نتيجة تسرب الغاز في هذه الوحدة السكنية.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة طهران، شاهين فتحي، للصحفيين، إن ”عدد القتلى في انفجار رباط كريم، من 5 أشخاص إلى تسعة، فيما بلغ عدد الجرحى الذين جرى استخراجهم من تحت الأنقاض تسعة أشخاص“.

وفي الشهر ذاته، تسبب انفجار وقع في مبنى من ثلاثة طوابق بمدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران، بمصرع وإصابة 7 أشخاص.

ويموت آلاف الأشخاص كل عام في إيران بسبب انفجارات الغاز واستنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.