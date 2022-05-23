7 قتلى جرّاء حريق عبّارة في الفلبين

قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأنقِذ نحو 100 آخرين في الفلبين الاثنين إثر نشوب حريق في عبّارة أجبر الركّاب على القفز منها، وفق ما أعلن خفر السواحل وشهود.

واندلع الحريق في ”ميركرافت 2“ أثناء نقلها 124 راكبًا من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية. وقال المتحدث باسم خفر سواحل الفلبين إنّ 105 ركّاب أنقِذوا حتّى الآن وإنّ البحث عن ناجين آخرين جارٍ.

وفي المجموع، كان على متن العبارة 134 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم.

وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود من العبّارة بينما اجتاحت النيران السفينة بكاملها، وفقًا للصور التي نشرها خفر السواحل.

وشوهِد أشخاص في الماء يرتدون سترات نجاة، وأنقذت عبّارات أخرى عددا منهم.

وقال القبطان برونيت أزاغرا الذي كانت سفينته على بُعد 500 متر من ”ميركرافت“ عندما اندلع الحريق، ”تمكّنا من إنقاذ 40 ناجيًا“.

وأضاف لمحطة إذاعية محلية: ”لقد حالفهم الحظ لأننا أتينا أيضًا من بوليلو، كنا قريبين جدًا“.

وكان الأشخاص ذوو حلقات النجاة وسترات النجاة في الماء، وتم إنقاذ البعض من قبل العبارات الأخرى.

وأظهرت صور شاركها خفر السواحل، تصاعد دخان أسود كثيف من القارب حيث اجتاحت النيران السفينة بأكملها.

وقال ريكي بوبليت، مسؤول الكوارث في بلدة ريل، إن 21 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف بوبليت: ”لا تزال السفينة بعيدة عن الميناء ، على بعد حوالي سبعة كيلومترات“.