بعد تعرضها لحادث في تركيا.. ريتا حرب تستعد لجراحة جديدة

أعلنت الفنانة اللبنانية ريتا حرب عن استعدادها لإجراء جراحة زرع عظم بالساق؛ بعد الحادث الذي تعرضت له أثناء وجودها في تركيا قبل 6 أشهر.

وأوضحت ريتا حرب خلال لقاء أجرته مع برنامج ”et بالعربي“، أنها قررت الكشف عن تطورات حالتها الصحية للجمهور الذي حرص على الاطمئنان عليها.

وأشارت حرب إلى أنها قررت مؤخرا مواصلة تصوير العمل الذي توقفت عن تصويره بسبب الحادث، موضحة أن الفحوصات الأخيرة أكدت ضرورة إجرائها لجراحة كبيرة، وهي ”زراعة عظم“، ومن المقرر أن تجريها قريبا.

وتمنت الفنانة اللبنانية أن تكون هذه العملية هي الأخيرة، قائلة: ”يا رب تكون هاي آخر مرحلة علاج لأنه صار لي حوالي ستة أشهر من موعد الحادث“.

وكانت حرب تعرضت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لحادث مروري أثناء وجودها بتركيا لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد، في منطقة قريبة من إسطنبول؛ ما تسبب بإصابتها بكسور بوجهها وساقها.

وخضعت الفنانة والإعلامية بعد يومين، من الحادث، لأولى العمليات الجراحية في منطقة الفخذ.

وحينها قالت الإعلامية اللبنانية إيليان الحاج، في تصريحات صحفية، إن ”العملية التي خضعت لها مواطنتها ريتا حرب استغرقت نحو 5 ساعات“.

وحول تفاصيل إصابة حرب، أوضحت الحاج، أن مواطنتها ”تعرضت لثلاثة كسور في منطقة الفخذ جراء الحادث، إضافة إلى كسورٍ في عظام الوجه تحت العين“، مؤكدة أنها ”بحاجة لمرحلة من العلاج والنقاهة قبل استعادة عافيتها“.

أما عن تفاصيل الحادث المروع، فأوضحت أنه وقع خلال توجه ريتا حرب لموقع تصوير أحد الأعمال العربية المشتركة، الذي تشارك في بطولته.

وأشارت إلى أنه كان برفقتها مدرب الأداء اللبناني بوب مكرزل، والذي أصيب أيضًا، برضوض وكسور في الحوض، وأجرى عمليات جراحية.

وفي ديسمبر الماضي نشرت ريتا حرب، عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو، في أول ظهور لها بعد الحادث.

وظهرت حرب في الفيديو، الذي تضمن أغنية للمطرب اللبناني الشاب بشار عبدالجواد، وهي ملقاة على سرير داخل المستشفى.

وعلقت على الفيديو: ”الأيام الصعبة ما بتبقى، رح يجينا وقت ونرجع أقوى من قبل“، في دلالة على تطور حالتها الصحية، ودخولها في مرحلة التعافي، واقتراب شفائها وعودتها من جديد لممارسة حياتها الطبيعية.

وريتا حرب (42 عاما)، تمتهن الفن ومجال الإعلام، وكذلك الموضة والأزياء، ونالت في وقت سابق لقب ملكة جمال جبل لبنان.

ودخلت مجال الإعلام صدفة، وكانت بدايتها مع قناة ”أوربت“، حيث كانت تكمل دراستها في بريطانيا.