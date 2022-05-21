الكويت.. إيقاف 8 بحارة إيرانيين بتهمة تهريب الديزل

ضبطت قوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية الكويتية 8 بحارة إيرانيين، وأحالتهم إلى التحقيق على خلفية قضية تهريب كميات كبيرة من وقود الديزل على متن سفينة تم ضبطها اليوم السبت داخل المياه الإقليمية الكويتية.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن ”رجال خفر السواحل ضبطوا البحارة الإيرانيين، واعترفوا بشرائهم الديزل المهرب من الكويت لبيعه بإحدى دول الخليج المجاورة“.

وأوضحت المصادر بأنه ”تم توثيق اعترافات هؤلاء البحارة تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة والتحقيق معهم“.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان رسمي في وقت سابق اليوم السبت، ضبطها سفينة داخل المياه الإقليمية محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهربة تقدر بنحو 240 طناً.

وأكدت الوزارة، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها في ”تويتر“، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالتها والمهربين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



ولم تكشف وزارة الداخلية عن جنسية البحارة المضبوطين على السفينة، في حين أكدت ”القبس“ وحسابات إخبارية أخرى أنهم ”إيرانيو الجنسية“، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن ”طاقم السفينة كان يشتري الوقود من السفن الصغيرة داخل البحر بأسعار معينة“.

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.

وفي أعوام سابقة، تمكنت الجهات المختصة في البلد الخليجي محدود السكان، والذي يُشكِل فيه الوافدون 70%، من ضبط كميات من وقود الديزل أثناء محاولة تهريبها، وتمت إحالة القائمين على عمليات التهريب إلى التحقيق.

كما تؤكد الجهات المختصة بين الحين والآخر إحباط إدخال كميات من المواد المخدرة والخمور إلى البلاد، والتي يتم تهريبها في كثير من الأحيان عن طريق البحر.

وقبل أسابيع، ضبطت السلطات المختصة في مركز أم المرادم الجمركي كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وجرى إحباط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضُبط اليخت العائدة ملكيته للمشهور يعقوب بوشهري، كما ضُبط الأشخاص الذين كانوا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.