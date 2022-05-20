بسبب "اعتداء في حالة سكر".. ترحيل عنصرين في "أمن بايدن" من كوريا

أعيد عنصران ضمن الفريق المكلف بتأمين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الولايات المتحدة بعد اتهام أحدهما بالاعتداء على مواطن كوري، واتهام الآخر بشجار يتعلق بسيارة أجرة.

وبحسب رويترز، قال مسؤولون إن اثنين من عملاء الجهاز السري الذي يتولى تأمين الرئيس الأمريكي، كانا يعملان في إجراءات خاصة برحلة الرئيس جو بايدن إلى آسيا، أُعيدا إلى الولايات المتحدة بعد أن اتُهم أحدهما بالاعتداء وهو في حالة سُكر على مواطن كوري جنوبي في اليوم السابق لوصول بايدن إلى سول.

وقال مسؤول في شرطة منطقة يونجسان لرويترز إن أحد العميلين اعتقل في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس بعد أن دخل في شجار يتعلق بسيارة أجرة.

وشكك مسؤول أمريكي في أنه اعتقل أو تم القبض عليه، واكتفى بالقول إن المسؤولين الكوريين الجنوبيين ”حققوا“ معه.

وقال المسؤول إن العميل الآخر المتورط في الشجار لم يخضع للتحقيق بشأن ارتكاب أي مخالفات.

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الجهاز السري: ”إن الجهاز على علم بحادث وقع لموظفين في غير أوقات العمل قد يشكل انتهاكات محتملة للسياسة“.

وأضاف: ”سيعودان على الفور إلى عملهما ويوضعان في إجازة إدارية. ولم يكن لذلك أي تأثير على الرحلة“.