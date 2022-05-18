طفل عمره 7 أعوام يقود سيارة والديه لشراء مثلجات ويتسبب بحادث

تسبب طفل أمريكي عمره 7 أعوام، بحادث اصطدام مع مركبة في شارع مزدحم، بعدما قاد سيارة والديه وهما نائمان؛ لأنه كان يريد شراء حلوى المثلجات المعروفة باسم مشروب ”سلاش“.

ونشرت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، عددا من اللقطات المصورة لما حدث، والتي رصدتها كاميرا ”داش كام“ المثبتة في سيارة العائلة.

وظهر الطفل دانيال ويتنباتش في مقاطع الفيديو، وهو يجلس خلف عجلة القيادة، ويقود المركبة خارج منزله بمدينة ميدلتاون في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، حيث عبر طريقا فرعيا، ثم انحرف بالمركبة بالإتجاه الخاطئ وسط حركة المرور في شارع رئيس.

ووفق وسائل إعلامية محلية، فإن مجموعة من السائقين أبلغوا خدمات الطوارئ، فور مشاهدتهم الطفل داخل المركبة بمفرده ويقودها بنفسه.

وقال أحد المتصلين لمستقبلي بلاغات الطوارئ: ”يوجد على الطريق طفل صغير يقود سيارة حمراء من نوع ”كيا“ في الإتجاه الخاطئ من الطريق“.

كما وعرضت المشاهد المصورة عددا من أفراد الشرطة وهم يحاولون إيقاف المركبة.

ولكن استمر الطفل بقيادة المركبة لعدة دقائق في الطريق الخطأ في الشارع حتى توقفت عند اصطدامها بمركبة أخرى، بدون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وعندما توجهت الشرطة إلى منزل عائلة الطفل دانيال، كان والداه لا يزالان نائمين.

ونقلت العائلة الطفل بعد الحادث إلى المستشفى، ووُضع تحت المراقبة الطبية لعدة ساعات، حيث أظهرت الفحوصات أنه لم يصب بأذى.

وعندما سألته الشرطة إلى أين كان ذاهبا، قال: ”كنت أريد شراء مشروب سلاش من متجر سبيدواي“.

وتحدث بريان ويتنباتش، والد الطفل، لقناة WLWT الإخبارية الأمريكية، إنه وزوجته أليشا كانا نائمين، عندما أخذ طفلهما مفتاح السيارة وقادها لوحده، لأنه كان يعتقد أنها تسير بمفردها“.

وأشار ويتنباتش إلى أن طفله كان خائفا وهو يقود المركبة، ولم يفهم أن الكثير من الأشخاص ممن كانوا متواجدين في الشارع كانوا يحاولون مساعدته وإيقاف السيارة.

وقال: ”من المؤكد أن الناس سيقولون أننا والدان سيئان، ولكن أنا وزوجتي لسنا كذلك، وهذه الحادثة يمكن أن تحدث مع أي عائلة لديها أطفال“.

وأضاف الأب: ”لقد أصبنا بالذعر عندما علمنا بما حدث، وأنا ممتن لكون طفلي على قيد الحياة ونجا سالما من الحادث“.

وبحسب قناة WLWT، فإن مركزا متخصصا برعاية الأطفال بالمدينة بدأ التحقيق في الحادث.