"مأساة" بعد تقليد عاشقين المشهد الشهير في فيلم "تيتانيك"

أراد عشيقان تقليد المشهد الشهير في فيلم ”تيتانيك“ والمعروف عالمياً باسم ”ملك العالم“، ولكن انتهت مغامرتهما بمأساة مؤلمة، حيث سقطا في مياه البحر ومات الشاب غرقا، بينما نجت الفتاة.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يوم الثلاثاء، أن ”الحادثة وقعت في بحر مدينة ازميت في تركيا، حيث كان الشاب فوركان سيفتشي وصديقته ماين دينار، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، يستجمان قبالة الشاطئ ويصطادان الأسماك“.

وحسب وسائل محلية تناقلت الخبر، فإن ”الثنائي شربا الكحول خلال رحلة الصيد معا، ثم دخلا منطقة أمنية مغلقة في حافة رصيف ميناء بحر مدينة ازميت، وحاولا تقليد مشهد ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت وهما يقفان على حافة سفينة تيتانيك في المشهد الشهير بالفلم“.

وبينما كانا يحاولان تقليد المشهد الشهير، سقطا بعد وقت قصير في مياه البحر.

ورأى مجموعة من صيادي الأسماك القريبين من المكان، الشاب والفتاة وهما يسقطان في البحر، ثم أسرعوا لمساعدتهما.

وتمكن الصيادون من إنقاذ الفتاة بعد أن أمسكت بنهاية صنارة الصيد، وتم سحبها إلى بر الأمان، ولكن اختفى صديقها سيفتشي، في أعماق البحر.

واتصل عدد من المتواجدين في الميناء بخدمات الطوارئ، حيث حضر فريق من المنقذين الغواصين إلى مكان الحادث، وبدؤوا عملية البحث عن الشاب في مياه البحر التي استمرت ساعتين، حتى عثروا عليه جثة هامدة.

وسحب فريق الإنقاذ جثة الشاب إلى الشاطئ. بينما نقل فريق من المسعفين الفتاة إلى مستشفى قريب.

بدورها فتحت الشرطة التركية تحقيقا في الحادثة، وأوضحت أن التحقيقات الأولية بدأت من خلال فحص ما سجلته كاميرات المراقبة في المكان، والتي أظهرت اللحظات الأخيرة للثنائي معًا، حيث كانا يجلسان على كراسي الصيد في رصيف الميناء ويصطادان الأسماك.

وتحدثت الفتاة ماين خلال استجوابها من قبل الشرطة قائلة، إنها وصديقها اعتقدا أنه سيكون من المضحك تقليد المشهد الشهير في فيلم تيتانيك، وقررا عبور سلسلة حافة رصيف الميناء لتقليد المشهد، ولكن سرعان ما فقدا توازنهما، وسقطا في مياه البحر.

وكشفت الشرطة أن التحقيق في الحادث مستمر، ومن المقرر أن تخضع جثة الشاب سيفتشي، لعملية تشريح لتحديد سبب وفاته، قبل بدء مراسم تشييع جنازته.