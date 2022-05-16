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نعي مؤثر لمصوِرة عُمانية قضت بحادث سير قبيل زفافها‎‎
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 0:57 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 1:15 GMT

نعي مؤثر لمصوِرة عُمانية قضت بحادث سير قبيل زفافها‎‎

نعى مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصوِرة عمانية شابة تُدعى سارة الحجري، والتي قضت بحادث سير مروِع على أحد الطرق في ولاية المضيبي إحدى ولايات محافظة شمال

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

نعى مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصوِرة عمانية شابة تُدعى سارة الحجري، والتي قضت بحادث سير مروِع على أحد الطرق في ولاية المضيبي إحدى ولايات محافظة شمال الشرقية.

وقالت حسابات إخبارية محلية ونشطاء إن ”المصورة الشابة سارة التي كانت تتحضر لموعد زفافها القريب، توفيت إثر حادث سير وقع أمس الأحد“.

وأفاد النشطاء الذين نعوا المصورة الشابة أنه ”كان من المقرر أن يقام زفاف الشابة عقب أسابيع قليلة“.

وأثارت حادثة الوفاة وتفاصيلها لاسيما أن الشابة عروس حالة من الحزن بين النشطاء الذين أطلقوا وسماً حمل اسمها ودعوا لها بالرحمة ولذويها وعريسها بالصبر.

وتداول بعض النشطاء صورة لسيارة محطمة بشكل كبير، أفادوا بأنها ”سيارتها التي كانت على متنها عند وقوع الحادث“.

ونعت المهندسة فاطمة الحبسي الشابة المتوفاة، مشيرةً إلى أنها قضت إثر حادث سير أليم، كما نشرت صورة من محادثة سابقة منسوبة إلى سارة وهي تطلب منها التنسيق لإقامة حفل حناء في شهر حزيران/ يونيو المقبل، وفق ما أظهرته المحادثة المنشورة.

وكتبت مدونة أخرى تُدعى مروة العامري ”وارتدت كفنها الأبيض الطاهر عروسة في الجنة يارب الله يغفر لها يا رب ويرحمها ويصبر ذويها“.

وروى الناشط بدر الحساني تفاصيل للحادث المروري، مشيراً إلى أنه كان موجودا في موقع الحادث، حيث قال ”سبب الحادث واقفه ف التقاطع ودخلت الشارع بدون الانتباه إلى السياره القادمه …السياره الثانيه نوع براد للنقل الأسماك والحمدلله بخير انا كنت متواجد ف موقع الحادث نسال الله لها الرحمه والمغفره“.

 

وتوالت النعوات والعبارات المؤثرة بحق الشابة، في حين لم يرد أي بيان رسمي بشأن الحادث وتفاصيله التي ذكرها النشطاء وما تعرضت له سارة التي أشار مدونون إلى حسابها على ”إنستغرام“ الذي يحمل اسم (سارة، استديو الحجرية لخدمات التصوير) ويعود تاريخ آخر منشور فيه إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021.

وتشهد مختلف مناطق السلطنة حوادث مرورية بين الحين والآخر، وينتج عنها مئات الوفيات وآلاف الإصابات، وتعتبر السرعة أحد أبرز أسباب هذه الحوادث إضافة إلى سوء التصرف والإهمال وعدم ترك مسافة الأمان وعيوب في المركبة وأسباب أخرى.

وتتصدر فئة الشباب النسبة الأكبر من وفيات وإصابات الحوادث المرورية مقارنةً ببقية الفئات العمرية.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، أنهى حادث مروري مروِع وقع على طريق الباطنة العام في ولاية صحم، حياة 3 طالبات وتسبب بإصابة سبعة أشخاص آخرين إصابات متفاوتة، عقب انحراف حافلة عن الطريق واصطدامها بشاحنة.

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