السعوديون يشيدون بجهود الدفاع المدني في إنقاذ الطيور من حريق الظهران

خطف رجال أطفاء في السعودية، الأنظار، وأصبحوا أبطالاً يستحقون التكريم بنظر الكثيرين، بعدما نجحوا في إنقاذ طيور وحيوانات أليفة حبيسة من حريق هائل شب في مركز تجاري كبير.

واندلع الحريق في مجمع ”الظهران مول“ في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية من المملكة، واستدعى إخماده تدخل الطيران المروحي بجانب عدد كبير من سيارات الإطفاء الحديثة.

وبينما لم يصب أي العاملين في المركز التجاري أو رواده في الحريق، واقتصرت الخسائر على الجوانب المادية، إلا أن عدم تسجيل خسائر في الأرواح شمل الحيوانات والطيور في مركز التسوق.

فقد أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها الدفاع المدني لعمليات إطفاء الحريق، بعض رجال الإطفاء وهم يخرجون عدداً من الطيور والحيوانات الأليفة الحبيسة في أقفاص، ومن ثم رعايتها للتأكد من سلامتها.

وتم تداول تلك الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع، وسط سيل من عبارات الإعجاب والإشادة برجال الإطفاء الذين لم تمنعهم النيران وحجمها وخطورتها من الوصول لمتاجر بيع الطيور والحيوانات الأليفة وإنقاذها.

ونشر أحد المدونين السعوديين صور رجال الإطفاء حاملين أقفاص الحيوانات الأليفة والطيور، وبينها قط وببغاء وطيور زينة، وكتب معلقاً ”صور تستحق توصل للعالمية..“.

صور تستحق توصل للعالمية.. مشاهد إنسانية لأبطال الدفاع المدني يقومون بإنقاذ الطيور والحيوانات الأليفة داخل مجمع #الظهران_مول صباح اليوم pic.twitter.com/xPvsaw5JCE — رائد محمد المالكي (@raed_arn) May 13, 2022

وقال مغرد آخر ”الرحمة والإنسانيّة تتجسّد في هذا المشهد.. بـَ #الظهران_مول فيه محل حيوانات قريب جداً من موقع الحريق ، لما سمعت الخبر ماجاء ببالي غير الطيور و القطط و الحيوانات اللي هناك ! .. لكن الدفاع المدني السعودي سارع و انقذهم الحمدلله، شكراً لهم من اعماق قلبي والله ماقصرتوا يا أبطال“.

الرحمة والإنسانيّة تتجسّد في هذا المشهد.. بـَ #الظهران_مول فيه محل حيوانات قريب جداً من موقع الحريق ، لما سمعت الخبر ماجاء ببالي غير الطيور و القطط و الحيوانات اللي هناك ! .. لكن الدفاع المدني السعودي سارع و انقذهم الحمدلله ، شكراً لهم من اعماق قلبي والله ماقصرتوا يا أبطال 👷🏻🤍. pic.twitter.com/4oygQceHEY — A. (@A_K_4_X) May 13, 2022

ووصفت مدونة تدعى الغيداء الغامدي، رجال الإطفاء بالأبطال، وقالت في تغريدة ”أشكركم على رحمتكم وعطفكم على الحيوانات وجزاكم الله خير الجزاء يا أبطال“.

أشكركم على رحمتكم و عطفكم على الحيوانات و جزاكم الله خير الجزاء يا أبطال — الغيداء الغامدي (@__AlGhydaa) May 13, 2022

ويعد المركز التجاري الذي نشب فيه الحريق، من أكبر المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، ويضم قرابة 500 متجر بداخله بالإضافة إلى العديد من الخدمات الترفيهية والمطاعم وصالات السينما.

مدني #الخبر: عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة دون تسجيل أي إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/UGzcR4FWg8 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

فرق #الدفاع_المدني تخمد حريق مجمع #الظهران_مول، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة، ولا إصابات. pic.twitter.com/q3qiZeit9N — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

وقررت الشركة المشغلة للمركز التجاري إغلاقه حتى إشعار آخر بعد الحريق الكبير الذي تمت السيطرة عليه بعد ساعات طويلة، تضمنت مشاركة مروحيات بأكثر من 80 طلعة جوية بينما تعمل سيارات الإطفاء من الأرض.