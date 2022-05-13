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السعوديون يشيدون بجهود الدفاع المدني في إنقاذ الطيور من حريق الظهران
تاريخ النشر: 13 مايو 2022 23:07 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 0:05 GMT

السعوديون يشيدون بجهود الدفاع المدني في إنقاذ الطيور من حريق الظهران

خطف رجال أطفاء في السعودية، الأنظار، وأصبحوا أبطالاً يستحقون التكريم بنظر الكثيرين، بعدما نجحوا في إنقاذ طيور وحيوانات أليفة حبيسة من حريق هائل شب في مركز تجاري

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

خطف رجال أطفاء في السعودية، الأنظار، وأصبحوا أبطالاً يستحقون التكريم بنظر الكثيرين، بعدما نجحوا في إنقاذ طيور وحيوانات أليفة حبيسة من حريق هائل شب في مركز تجاري كبير.

واندلع الحريق في مجمع ”الظهران مول“ في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية من المملكة، واستدعى إخماده تدخل الطيران المروحي بجانب عدد كبير من سيارات الإطفاء الحديثة.

وبينما لم يصب أي العاملين في المركز التجاري أو رواده في الحريق، واقتصرت الخسائر على الجوانب المادية، إلا أن عدم تسجيل خسائر في الأرواح شمل الحيوانات والطيور في مركز التسوق.

فقد أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها الدفاع المدني لعمليات إطفاء الحريق، بعض رجال الإطفاء وهم يخرجون عدداً من الطيور والحيوانات الأليفة الحبيسة في أقفاص، ومن ثم رعايتها للتأكد من سلامتها.

وتم تداول تلك الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع، وسط سيل من عبارات الإعجاب والإشادة برجال الإطفاء الذين لم تمنعهم النيران وحجمها وخطورتها من الوصول لمتاجر بيع الطيور والحيوانات الأليفة وإنقاذها.

ونشر أحد المدونين السعوديين صور رجال الإطفاء حاملين أقفاص الحيوانات الأليفة والطيور، وبينها قط وببغاء وطيور زينة، وكتب معلقاً ”صور تستحق توصل للعالمية..“.

وقال مغرد آخر ”الرحمة والإنسانيّة تتجسّد في هذا المشهد.. بـَ #الظهران_مول فيه محل حيوانات قريب جداً من موقع الحريق ، لما سمعت الخبر ماجاء ببالي غير الطيور و القطط و الحيوانات اللي هناك ! .. لكن الدفاع المدني السعودي سارع و انقذهم الحمدلله، شكراً لهم من اعماق قلبي والله ماقصرتوا يا أبطال“.

ووصفت مدونة تدعى الغيداء الغامدي، رجال الإطفاء بالأبطال، وقالت في تغريدة ”أشكركم على رحمتكم وعطفكم على الحيوانات وجزاكم الله خير الجزاء يا أبطال“.

ويعد المركز التجاري الذي نشب فيه الحريق، من أكبر المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، ويضم قرابة 500 متجر بداخله بالإضافة إلى العديد من الخدمات الترفيهية والمطاعم وصالات السينما.

وقررت الشركة المشغلة للمركز التجاري إغلاقه حتى إشعار آخر بعد الحريق الكبير الذي تمت السيطرة عليه بعد ساعات طويلة، تضمنت مشاركة مروحيات بأكثر من 80 طلعة جوية بينما تعمل سيارات الإطفاء من الأرض.

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