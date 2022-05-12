الصين.. اشتعال طائرة عقب انحرافها عن المدرج ووقوع إصابات

أصيب عدد من الأشخاص إثر انحراف طائرة ركاب صينية عن المدرج قبيل الإقلاع في مدينة ”تشونغتشينغ“ جنوبي غرب الصين صباح يوم الخميس، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأفادت شبكة ”سي سي تي في“ التلفزيونية الحكومية، بأن الطائرة كانت تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت، حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة.

وأغلق المطار أحد مدارجه الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش بحسب إشعار للطيارين لم يذكر السبب.

ومن المقرر إعادة فتح المدرج الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وذكر موقع ”فلايت رادار 24“ الإلكتروني، أن الطائرة التابعة لشركة ”تيبت إيرلاينز“، كانت في مرحلة الإقلاع وقت وقوع الحادث. وأغلق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“ الرسمية، أن الحادثة أسفرت عن جرحى، من دون أن تحدد عددهم.

ولاحقا، أعلنت خطوط التبت الجوية -وهي شركة إقليمية مقرها لاسا- إخراج جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة التي انحرفت عن المدرج.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق من صحته، طائرة لشركة خطوط طيران التبت، يتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من جانبها الأيسر فيما يبتعد الركاب وأفراد الطاقم عنها سيرا.

وعمر الطائرة تسعة أعوام وهي من طراز ”إيه 319″، وهو من بين أصغر طائرات عائلة ”إيه 320“.

وبحسب موقع ”إير فليتس دوت نت“ الإلكتروني، فإن المحرك الذي يشغل هذه الطائرة من صنع ”سي.إف.إم إنترناشونال“، المشروع المشترك بين جنرال إلكتريك وسافران.

ويأتي الحادث بعد مرور أقل من شهرين على التحطم المميت لطائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين الذي دفع هيئة تنظيم الملاحة الجوية إلى إطلاق مسعى لضمان السلامة.

وكانت الطائرة -وهي من طراز ”بوينغ 737-800“- قد تحطمت يوم 21 آذار/ مارس في منطقة جبلية جنوبي الصين وعلى متنها 132 شخصا لقوا حتفهم جميعا.

ولم يعثر حتى الآن على أدلة كافية تشير إلى سبب الحادث.