الكاميرون.. تحطم طائرة تقل 11 شخصا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تحطمت طائرة ركاب صغيرة تقل 11 شخصا، في غابة وسط الكاميرون، يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة النقل في البلد الأفريقي.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”المراقبين الجويين فقدوا الاتصال بالطائرة التي تم تحديد موقعها لاحقا في غابة بالقرب من منطقة نانغا إيبوكو، على بعد نحو 150 كيلو مترا شمال شرق العاصمة ياوندي“.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“، عن مسؤول في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن ”الطائرة تحطمت، فيما يحاول رجال الإنقاذ معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها“.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالرسمية أن الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط ”كوتكو“ التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون ودولة تشاد المجاورة.

وأشارت وزارة النقل الكاميرونية في بيانها، إلى أن الطائرة التي لم يتم الكشف عن نوعها وطرازها، أقلعت من مطار ياوندي-نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.

ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة وهوية من كانوا على متنها.