مايك تايسون ينجو من "العقاب" بعد ضربه مسافرا داخل الطائرة

قال تقرير إخباري إن بطل الملاكمة السابق مايك تايسون، لن تطاله أي اتهامات بعد ضربه مسافرا على متن طائرة ركاب في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، أنه ”كان من الممكن أن يتعرض بطل الوزن الثقيل السابق لاتهامات بارتكاب جنحة، إلا أن المدعي العام في مقاطعة سان ماتيو، أكد أنه ”لن يفعل ذلك“.

ولفت المدعي العام إلى أن ”مكتبه رفض توجيه اتهامات بسبب سلوك الضحية الذي أدى إلى الحادث“.

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث الشهري الماضي، رجلا تم تحديده لاحقًا باسم ”ملفين جورج تاونسند“، وهو على ما يبدو يحاول استفزاز تايسون، ما دفع بالملاكم السابق إلى الانحناء على مقعده وضرب المسافر مرارًا وتكرارًا.

وقالت الصحيفة: ”كان تاونسند يزعج تايسون بالتأكيد، لكنه نفى أنه ألقى زجاجة على أسطورة الملاكمة“.

وأشارت إلى أنه لم يرغب تايسون ولا تاونسند في المثول أمام المحكمة بشأن حادثة الرحلة المتجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

وقال محامي تايسون: ”نشكر محامي مقاطعة سان ماتيو وعمدة مقاطعة سان ماتيو، وجميع وكالات إنفاذ القانون المشاركة في هذا التحقيق لعملهم الدقيق والدؤوب والمهني“.

وبعد الحادث قال بيان صادر عن جوان مينيانو، ممثل تايسون: ”لسوء الحظ، تعرض السيد تايسون لحادث على متن رحلة مع راكب عدواني بدأ في مضايقته وألقى زجاجة ماء عليه أثناء تواجده في مقعده“.

See the moment Mike Tyson beat down an airplane passenger … footage obtained by @TMZ_Sports https://t.co/5qCbOdxP31 pic.twitter.com/Bf7zmyiux6

— TMZ (@TMZ) April 21, 2022