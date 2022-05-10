إصابة متسابقات بعد تناولهن معقما بدل الماء باليابان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعهدت السلطات اليابانية بإجراء تحقيق بعد أن أعطِيت تلميذات ثانويات معقمًا لليدين بدل الماء لإرواء عطشهن خلال مسابقة رياضية؛ ما أصاب إحدى المشاركات بالمرض جراء تناول رشفة من السائل المعقم.

وعمد منظمو مسيرة للفتيات بطول خمسة آلاف متر في نهاية الأسبوع الماضي في محافظة ياماناشي بوسط اليابان، إلى سكب المعقم عن طريق الخطأ في أكواب وضعت عند نقطة توزيع المشروبات على المشاركات.

وأشار الاتحاد الرياضي لمدارس ”ياماناشي“ الثانوية إلى أن المعقم كان موضوعًا في زجاجة بلاستيكية ،دون أي ملصق تعريفي، داخل صندوق من الورق المقوى، إلى جانب زجاجات مياه الشرب.

عادةً ما يُستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للحماية من فيروس كورونا، وقد أصبح منتشرًا في كل مكان في اليابان منذ أن بدأ تفشي الوباء عام 2020.

وقد انهارت إحدى المتسابقات وتقيأت وتوقفت عن المشي بعد شرب السائل المعقم، بينما قامت اثنتان أخريان ببصقه واستمرتا في المسابقة.

ونُقلت ثلاث تلميذات في المجموع إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويُعتقد أنهن في طور الشفاء.

وتعهد حاكم ياماناشي كوتارو ناغازاكي، الإثنين، بإجراء تحقيق مستقل في الأمر. وقال ”بالنيابة عن المقاطعة، أود أن أعتذر بصدق للرياضية وعائلتها“.

وكانت تقارير انتشرت إبان أزمة فيروس كورونا في العالم تشير إلى أن هناك مخاطر تصل إلى الموت ترتبط بابتلاع معقم اليدين الكحولي.

وحذر تقرير نشر في مجلة ”بي إم جي إفيدينس بيسد ميديسن“ (BMJ Evidence Based Medicine) من أن ابتلاع مطهر اليدين الكحولي يمكن أن يقتل.

وأضاف التقرير الذي نشره أيضا موقع يوريك أليرت التابع للرابطة الأمريكية لتقدم العلوم، أن الجمهور غير مدرك إلى حد كبير لمخاطر السلامة المحتملة لهذا الشكل من نظافة اليدين، والتي أصبحت شائعة في المنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العمل والأماكن العامة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وحثّ التقرير على بذل المزيد لحماية أولئك المعرضين لخطر البلع غير المقصود، وغير المتعمد لهذه المادة الكيميائية، مثل: الأطفال، والأشخاص المصابين بالخرف، والأشخاص الذين يعانون مشاكل الصحة العقلية.