ذهبا لحضور زفاف صديقيهما.. وفاة شقيقين قطريين في حادث مروع بالكويت

توفي الشابان القطريان فهد وجابر العذبة المري، في حادث سير مروع في الكويت، خلال زيارتهما للبلد لحضور حفل زفاف صديق لهما، بحسب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت أسرة الشابين القطريين دفنهما، اليوم الجمعة، في الكويت، البلد الذي توفيا فيه، وسط تعاطف واسع ونعي مؤثر للراحليّن، من قبل ناشطين خليجيين.

وكان فهد بن سعيد العذبة المري، وشقيقه جابر، قد قضيا يوم أمس الخميس، في حادث مرور بدا أنه بعد انقلاب سيارتهما على أحد الطرقات السريعة في الكويت، بحسب ما أظهرت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

لمن يبتغي الأجر – سيوارى دفن جثمان الشابين القطريين فهد بن سعيد العذبة المري وجابر بن سعيد العذبة المري بعد أن وافتهما المنية أثر حادث أليم في

الكويت وسيصلى عليهما بعد صلاة الجمعة في مقبرة صبحان اليوم. pic.twitter.com/VJvwgk7WoO — المجلس (@Almajlliss) May 6, 2022

ونعت عائلة الشابين وأفراد من قبيلتهما الكبيرة التي تقطن في عدد من دول الخليج العربي، ومدونون من قطر والكويت ودول خليجية أخرى، الشابين، بعبارات مؤثرة.

ونشر حساب ”وفيات قطر“ في تويتر، نعيا للشابين جاء فيه ”توفي الشابان كل من جابر سعيد برمان العذبه، وفهد سعيد برمان العذبة، أخ كل من محمد وحمد وعبدالرحمن وعبدالله، والدفن بعد صلاة الجمعة في مقبرة صبحان في دولة الكويت، والعزاء في السيليه ( المعراض)، الله يرحمهم ويغفر لهم“.

كما نشر مغرد قطري يدعى سعود بن سعد آل إزيد الهاجري، صورة لمحادثة جديدة أرسلها عبر تطبيق ”واتساب“ للراحل فهد المري، بعد وفاته، تضمنت عبارات وداع مؤثرة لصديقه الراحل.

وأوضح الهاجري أن الشاب فهد أدى مناسك العمرة في مكة المكرمة قبل أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن دفن الشابين سيكون في مقبرة صبحان في دولة الكويت بعد صلاة الجمعة.

ويقول مدونون قطريون: إن فهد وجابر كانا في الكويت لحضور حفل زفاف صديق لهما، قبل أن يلقيا حتفهما في الحادث خلال طريق العودة.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الشابين القطريين الراحلين جموع المعزين في مدينة السيلية في قطر.

فيما قدّم عدد كبير من القطريين والكويتيين ومواطنين من دول خليجية أخرى تعازيهم لعائلة الشابين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسوم باسم الشابين.

وتسمح دول الخليج العربي الست، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عُمان، لمواطنيها بالتنقل بين تلك الدول بشكل ميسر، وعبر البطاقة الشخصية، وبسياراتهم الخاصة.