نجاة مصلين من انهيار جزء من سقف مسجد في الكويت (فيديو)

نجا مصلون في أحد مساجد محافظة العاصمة الكويتية، من انهيار جزئي في سقف المسجد أثناء أدائهم لصلاة التراويح والقيام، يوم الثلاثاء.

ووقع الانهيار في مسجد ”الزبن“ بمنطقة الروضة التابعة لمحافظة العاصمة، حيث كان المصلون يؤدون صلاتهم قبل أن ينهار جزء من ديكور سقف المسجد ويسقط على الأرض، دون أن يصاب أي من المصلين بأذى.

ووثق المصلون لحظة الانهيار داخل المسجد بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسبب الانهيار بتوقف الإمام عن إتمام الصلاة للحظات.

فيديو| إصلاح ديكور مسجد الزبن في الروضة بعد سقوطه أثناء صلاة التراويح pic.twitter.com/Vdo9SsyTP5 — خبر عاجل (@Breakingkw) April 26, 2022

وأكد موثق الفيديو أن القائمين على المسجد اتخذوا إجراءات احتياطية قبل انهيار الديكور بيومٍ واحد، كإجراء احترازي عقب سماعهم صوتا من أعلى السقف وتوقعهم انهياره، ما دفعهم لوضع سور عزل جزءا من المسجد لمنع وقوف المصلين أسفل الديكور الذي انهار لاحقاً.

وباشرت الجهات المختصة أعمال الصيانة الفورية لسقف المسجد عقب انهياره مباشرة.

وقبل أيام قليلة، تعرَض مسجد ”ناصر السبيعي“ في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء للتدنيس بالفضلات من قبل حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ (البدون)، ويبدو أنه يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم على إتلاف محتويات المسجد وألقى بالمصاحف على الأرض.

ومنع هذا الإتلاف الكبير وتدنيس المسجد بالفضلات إمام المسجد الدكتور أحمد العقيلي من إقامة الصلاة فيه، حيث ظهر الإمام في مقطع متداول وأكد أنه لم يتمكن من أداء الصلاة في المسجد عقب توثيقه حجم الإتلاف الذي لحق بالمسجد.

وشهدت مساجد الكويت منذ اليوم الأول من شهر رمضان، ازدحامًا بالمصلين لأداء صلاتي التراويح والقيام اللتين تأثرتا في العامين الماضيين بإجراءات الإغلاق، بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة.

ويُعد المسجد الكبير أكبر مسجد في البلد الخليجي، ويصل عدد المصلين فيه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان إلى عشرات الآلاف، حيث إنه يتسع لـ 35 ألف مصلٍ.

وتم تحضير المساجد بشكل مسبق لهذا الشهر الفضيل من ناحية الخدمات واستضافة أمهر القراء من داخل الكويت وخارجها، فيما تم السماح هذا العام بإقامة الدروس والمحاضرات في المساجد التي عادت إليها الأجواء الروحانية مجدداً.

ويبلغ عدد المساجد في الكويت نحو 1800 مسجد، وتعتبر محافظة الأحمدي أكثر المحافظات عدداً في بيوت الله، تليها محافظة الفروانية، ثم العاصمة، ثم الجهراء، وحولي، وأخيراً مبارك الكبير.

ويعيش في الكويت 4 ملايين و 800 ألف شخص، يمثل عدد الكويتيين منهم نحو مليون و450 ألفا، غالبيتهم مسلمون ينتمون لمذهبين رئيسيين هما السنة والشيعة.