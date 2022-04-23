وفاة 12 مهاجرا في غرق 4 زوارق قبالة تونس

لقي 12 مهاجرًا أفريقيًا على الأقل حتفهم وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، بحسب ما ذكر مسؤول أمني تونسي لوكالة ”رويترز“، يوم السبت.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري في الوسط، إن قوات خفر السواحل التونسي في صفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسة للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي كانوا يحاولون الوصول إلى قارة أوروبا في مراكب، ووصل ما لا يقل عن 15 ألفا إلى ساحل إيطاليا في عام 2021.

وفي الأشهر الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2021 بالمقارنة مع أكثر من 95 ألفا في عام 2020.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، توفيت فتاة في حادث غرق قارب يقل نحو ستين شخصًا، يوم السبت، قبالة سواحل شمال لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر ومسؤول.

وقال الصليب الأحمر في بيان: ”غرق زورق وعلى متنه حوالي 60 شخصا. وجّه الصليب الأحمر اللبناني 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس“ في شمال البلاد.

وأفاد وزير النقل اللبناني وكالة رويترز ”بوفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق لزورق قبالة ميناء طرابلس“.

ولم يتضح على الفور مصير الركاب، لكن تلفزيون الجديد المحلي ذكر أن القوات اللبنانية أنقذت معظمهم.

ولم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظاميّ.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصًا، من بينهم 186 لبنانيا، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.