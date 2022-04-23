إضراب لموظفي مطار أمستردام يتسبب بفوضى وتأخير رحلات

حث مطار ”سخيبول“ بالعاصمة الهولندية أمستردام المسافرين، على عدم المجيء إلى المطار بعد أن تسبب إضراب للعاملين الأرضيين في بداية عطلة مدرسية في حدوث فوضى في ثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما.

وأفادت وكالة ”رويترز“ اليوم السبت، أن الشرطة أغلقت مخارج الطرق السريعة المؤدية إلى المطار بعد ظهر السبت بعد امتداد الطوابير عند بوابات المغادرة إلى خارج مباني المطار.

ونصحت سلطات المطار في بيان صدر قبيل الظهر، المسافرين عدم المجيء إلى المطار حتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش على الأقل، في الوقت الذي عمل موظفو المطار على نقل أكبر عدد ممكن من آلاف الركاب المحبطين إلى طائراتهم التي غالبا ما ستتأخر.

وبدأ عمال الأمتعة بشركة ”كيه إل إم“ وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إضرابا لم يتم الإعلان عنه مسبقا في ساعة مبكرة من صباح السبت للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.

ويتعامل موظفو ”كيه إل إم“ الأرضيون مع نحو نصف جميع الأمتعة القادمة عبر مطار ”سخيبول“ ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا بعد مطاري شارل ديجول بباريس وهيثرو بلندن. وقالت نقابة العمال ”إف إن في“ إن الإضراب انتهى عند الظهر تقريبا.

وبحسب وكالة ”أسوشيتد بريس“، تزامن الإضراب من قبل مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة (كيه إل إم)، في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان.

وقالت (كيه إل إم) في بيان لها: ”الإضراب له عواقب بعيدة المدى على عملائنا وزملائنا الآخرين في هذا الوقت المزدحم“، مشيرة إلى أن الشركة تجري محادثات مع الموظفين المضربين.

من جانبه، حذر مطار سخيبول على موقعه الإلكتروني من التأخير والإلغاء ونصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن الرحلات الجوية.

وانتهى الإضراب في وقت مبكر من بعد الظهر اليوم السبت، لكن سلطات المطار ما زالت تحث الركاب الذين لديهم رحلة قبل الساعة الثالثة مساءً على عدم القدوم إلى المطار، في حين ذكر موقع مطار ”سخيبول“: ”إن هذا الإجراء مزعج للغاية ويتعين على المطار اتخاذه من أجل السلامة“.

ونتجت المشاكل عن رفض الطاقم الأرضي تحميل وتفريغ الطائرات من الساعة السادسة صباح اليوم السبت، وهو ما كان له تأثير مباشر في جميع أنحاء المطار، وقد تكون بعض الطائرات قد غادرت أيضاً بدون أمتعة، وفقا لما ذكره موقع ”هنا هولندا“.

ويشعر عمال نقل الأمتعة بالغضب لأن الخطوط الجوية الملكية الهولندية تخطط لتعهيد بعض أعمالهم إلى شركة أخرى، والتي كما يقولون، قد تهدد وظائفهم.

ويتوقع المطار استقبال حوالي 500 ألف مسافر في الأيام القليلة المقبلة بسبب عطلة نصف الفصل.