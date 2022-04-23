منوعات

حرس السواحل الياباني يبحث عن سفينة اختفت وعلى متنها 26 شخصا
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 11:54 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 12:40 GMT

حرس السواحل الياباني يبحث عن سفينة اختفت وعلى متنها 26 شخصا

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه)، إن حرس السواحل الياباني ينفذ عمليات بحث قبالة جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد؛ بعد رصد اختفاء سفينة تُقل

+A -A
المصدر: رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه)، إن حرس السواحل الياباني ينفذ عمليات بحث قبالة جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد؛ بعد رصد اختفاء سفينة تُقل 26 شخصا، اليوم السبت.

وقالت (إن.إتش.كيه)، إن السلطات فقدت الاتصال بالسفينة بعد تلقيها بلاغا من الطاقم عن بدء تدفق المياه إلى مؤخرتها، في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت أن 24 راكبا، من بينهم طفلان، على متن السفينة التي يشغلها طاقم مكون من فردين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن السفينة كانت في منطقة شبه جزيرة شيريتوكو عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان، ويعتقد أنها شوهدت قرب شلالات كاشينو.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play