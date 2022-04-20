الصين: الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة تعرضا لأضرار جسيمة

قالت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصندوقين الأسودين للطائرة التابعة لشركة تشاينا إيسترن (طيران شرق الصين) التي تحطمت الشهر الماضي ”لحقت بهما أضرار جسيمة“، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضافت أنها لا تزال تستخرج وتحلل بيانات الصندوقين الأسودين لتحديد سبب التحطم.

ولم تعلن الإدارة، في بيان، عن النتائج الأولية فيما يتعلق بحادث التحطم، الذي أودى بحياة 132 شخصا، أي معلومات من بيانات الرحلة المسجلة أو التسجيلات الصوتية من قمرة القيادة التي أرسلت إلى واشنطن لتحليلها.

وأوضحت الإدارة أن الطاقم كان مؤهلا والطائرة كانت مصانة بشكل جيد والطقس كان مواتيا عندما تحطمت خلال رحلتها إم.يو 5735.

والطائرة من طراز بوينج 737-800 وكانت متجهة من كونمينغ إلى قوانغتشو يوم الـ21 من مارس/ آذار عندما هوت فجأة من ارتفاع التحليق وتحطمت في جبال منطقة قوانغشي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة ”إم يو 5735“ بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة نحو 1300 كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران المدني أن الطائرة ”فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو“ في منطقة غوانغسي الجبلية.

وأضافت في بيان مقتضب ”تأكد تحطم هذه الطائرة“، مشيرة إلى أنها أرسلت ”فريق عمل“ إلى مكان الحادث.

وأوضحت إدارة الطيران المدني أن الطائرة كانت تقل على متنها 132 راكبًا و9 من طاقم الطائرة.

وكان عُثر على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة.

وقال الناطق باسم الطيران المدني، ليو لوسونغ، للصحفيين وقتها إنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة ”إم يو 5735 التابعة لشركة شرق الصين في الـ23 من آذار/ مارس“.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام العامة حفرة خلفتها الطائرة عند سقوطها وحطاما يصعب التعرف عليه باستثناء جزء جناح يحمل شعار شركة طيران شرق الصين الأحمر والأزرق. ونشر المسعفون طائرات مسيرة لدعم عمليات التفتيش وسط صعوبات تواجهها فرق الإغاثة بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغابة المحيطة بالموقع، وفق ”فرانس برس“.