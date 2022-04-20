وفاة طالبين عُمانيين إثر انفجار مقذوفات قديمة بمقر سكنهما

لقي طالبان يدرسان في جامعة ”التقنية والعلوم التطبيقية“ بولاية نزوى في سلطنة عمان، مصرعهما مساء الثلاثاء، عقب انفجار أجسام غريبة داخل مقر سكنهما من المرجح أنها مقذوفات قديمة.

ونعت الجامعة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ الطالبين الشابين وهما ”الحواري بن علي بن ناصر الشيباني“، و“المنير بن هلال بن عبدالله الشيباني“، في المستوى الأول والثاني من البرنامج التأسيسي.

تنعى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى الطالبين: الحواري بن علي بن ناصر الشيباني

والمنير بن هلال بن عبدالله الشيباني

في المستوى الأول والثاني من البرنامج التأسيسي اللذين وافتهما المنية إثر حادث عارض سائلين الله جلت قدرته أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان — جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى (تقنية نزوى) (@UTASNIZWA) April 19, 2022

وأشارت الجامعة في نعوتها إلى أن الطالبين توفيا إثر حادث عارض، دون الكشف عن ماهيته وتفاصيله.

وأصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا رسميا بشأن الحادث الذي ما تزال التحقيقات جارية بشأنه لكشف ملابساته.

وقالت الشرطة ”إن الطالبين توفيا في مقر سكنهما في ولاية نزوى“، وهي ولاية تقع في محافظة الداخلية من سلطنة عُمان وتعتبر المركز الإقليمي للمنطقة وتبعد عن مدينة مسقط العاصمة بنحو 164 كيلومتر.

وفاة طالبين اثنين بمقر سكنهما بولاية نزوى مساء اليوم، وتوضح التحقيقات الأولية إلى أنهما كانا يعبثان بأجسام يشتبه على أنها مقذوفات قديمة جدًا عثر عليها الطالبان في أحد المناطق الجبلية الأمر الذي أدى إلى انفجارها، ولا زالت التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الواقعة#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 19, 2022

وأوضحت الشرطة ”بأن الوفاتين نتجتا عن انفجار أجسام كان يعبث بها الطالبان، يشتبه بأنها مقذوفات قديمة جدًا عثر عليها الطالبان في أحد المناطق الجبلية، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية في الحادث“.

وحذرت الشرطة من العبث أو التعامل مع أية أجسام غريبة يشتبه بها، مطالبةً بالإبلاغ عنها لدى أقرب مركز للشرطة أو الاتصال بمركز عمليات الشرطة.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية خبر الحادث، وسط تفاعل كبير من النشطاء الذين طالبوا السلطات المعنية بضرورة إجراء مسح للمناطق الجبلية وبث إعلانات تثقيفية لتوعية السكان بعدم العبث بهذه الأجسام.

وأشار بعض النشطاء إلى أن هذه المقذوفات والأجسام ”موجودة في الجبال وتعود لحروب قديمة وقعت في بلادهم قبل عقود، ومنها حرب الجبل الأخضر التي اندلعت في خمسينيات القرن الماضي“.

وقال الناشط محمد الشعيلي ”هذه المقذوفات القديمة من مخلفات تدريبات الجيش سابقا وتوجد بكثرة في مناطق التدريب القديمة سواء كانت في الجبل الأخضر او منطقة متان وغيرها من مناطق التدريب القديمة. لماذا لا يقم الجيش بتمشيط المكان والتخلص من هذه المقذوفات بعد الانتهاء من التدريبات؟؟؟؟!!“.

هذه المقذوفات القديمة من مخلفات تدريبات الجيش سابقا وتوجد بكثرة في مناطق التدريب القديمة سواء كانت في الجبل الأخضر او منطقة متان وغيرها من مناطق التدريب القديمة.

لماذا لا يقم الجيش بتمشيط المكان والتخلص من هذه المقذوفات بعد الانتهاء من التدريبات؟؟؟؟!! pic.twitter.com/ZhXC1E2kDM — محمد الشعيلي (@mohammedoman365) April 19, 2022

وطالب الناشط شهاب الدين بن أحمد بتمشيط الأماكن المتوقع وجود مقذوفات فيها، قائلاً ”يجب على الجهات الأمنية والعسكريةالمختصه تمشيط الأماكن التي من الممكن أن يعثر على مثل هذه المقذوفات والأماكن التي كانت مقراً لمعسكرات قديمة، خصوصاً وأن هذه ليست أول مرة يتم العثور لمثل هذه الأسلحة، وعلى المجتمع التعاون وإبلاغ عنها“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

نسأل الله أن يرحمهما

يجب على الجهات الأمنية والعسكريةالمختصه تمشيط الأماكن التي من الممكن أن يعثر على مثل هذه المقذوفات والأماكن التي كانت مقراً لمعسكرات قديمة، خصوصاً وأن هذه ليست أول مرة يتم العثور لمثل هذه الأسلحة، وعلى المجتمع التعاون وإبلاغ عنها. — شــــــهـــــاب الدين بن أحمد 🇴🇲 (@shihab_albloshi) April 19, 2022

وعلَق المدوِن ناصر العميري ”أنا لله وأنا اليه راجعون.. لهم الرحمه والمغفره والدعاء…. يمكن هذا المقذوف من بقايا حرب الجبل ..لانه كانت هذي المنطقة فيها حركات عسكرية كبيرة“.

أنا لله وأنا اليه راجعون..

لهم الرحمه والمغفره والدعاء….

يمكن هذا المقذوف من بقايا حرب الجبل ..لانه كانت هذي المنطقة فيها حركات عسكرية كبيرة — ناصر العميري (@nasrem1) April 19, 2022

وتكتظ ولاية نزوى بالجبال كغيرها من مدن السلطنة، وتضم الجبل الأخضر وهو جزء من سلسلة جبال الحجر.