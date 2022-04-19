وفاة شخصين إثر حريق داخل معمل في بيروت (فيديو)

توفي شخصان على الأقل، اليوم الثلاثاء؛ جراء حريق اندلع داخل معمل في حي سكني مكتظ شمال بيروت، وفق ما أفاد الدفاع المدني، بينما لم تتضح أسباب الحريق بعد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني جورج بو موسى، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم سحب جثتين من المعمل، مشيرا إلى تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

وذكرت صحيفة ”النهار“ اللبنانية، أن سحب الدخان الأسود غطّت المنطقة، وتصاعدت من بين الأبنية السكنية.

ولم يعرَف ما إذا كان الحريق ناجما عن ارتفاع درجات الحرارة أم لأسباب أخرى، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس البلدية جورج سلامة قوله، إن ”الحريق قوي، واندلع في مصنع لتصنيع مغاطس مياه“.

وأشار إلى وجود عمال محاصرين داخل المعمل، فيما تقوم فرق الإطفاء بجهود من أجل إنقاذهم، محذّرًا من وقوع الحريق في منطقة تحيطها مبان سكنية ومصانع.

الدفاع المدني: لضرورة الإبتعاد عن مبنى المعمل في الفنار تحسباً من انهياره@CivilDefenseLB

pic.twitter.com/Ml69l6djff — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) April 19, 2022

ويقع المعمل المتخصص بصناعة المغاطس وفق الإعلام المحلي، والمؤلف من طبقات عدّة في حي الزعيترية الشعبي في منطقة الفنار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أنه تم نقل جريحَين إلى المستشفى، فيما لم تتضح أسباب الحريق بعد.

وقال شهود عيان: ”إن الحريق اندلع قرابة التاسعة صباحا، وتطلب إخماده نحو أربع ساعات، بينما غطت سحب الدخان الأسود المنطقة ومحيطها في ضواحي بيروت الشمالية“.