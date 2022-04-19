اختفاء 10 من المنقبين عن الذهب في شمال السودان

أعلن مواطنون بمنطقة البخيت بمحلية مروي في شمال السودان، الإثنين، عن فقدان 10 من أبناء المنطقة المنقبين عن الذهب منذ السبت الماضي.

وأطلق مواطنو القرية نداء إلى عدد من الجهات الحكومية أعلنوا خلاله فقدانهم 10 من أبنائهم المنقبين عن الذهب منذ يوم السبت الماضي وفقدان التواصل معهم.

وأشار أهالي المنطقة وفقا لبيان حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، إلى أن المنقبين كانوا قادمين من المثلث عبر الحدود السودانيه المصرية، وهم على متن عربة بوكس 2009.

وأضافوا أن البحث يحتاج إلى طائرات لتمشيط المنطقة كاملة لخطورة العبور أو تزويدهم بالنجدة.

وطالبوا وزير الداخلية، مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار مروي، و شرطة الشمالية التدخل للبحث عن المفقودين.

وأبلغت قوات الدعم السريع قواتها بمنطقة المثلث للبحث عن المعدنين المفقودين بصحراء الشمالية، حيث تقوم بتمشيط منطقة (شفرليت) عبر آلياتها للبحث عن المفقودين.

ونشرت قوات الدعم السريع عددا من الدوريات للبحث عن المعدّنين.

وأكد مسؤول العمليات بقوات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن قواته مستمرة في عملية البحث عن المعدنين المفقودين بصحراء الشمالية.

وينتشر الآلاف من السودانيين أغلبهم من الشباب، في الصحراء وبين الجبال، بحثاً عن الذهب الذي ينقبون عنه بطرق تقليدية، وسط ظروف بيئية عالية الخطورة غالباً ما تكلفهم حياتهم.

وتعتبر ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر إضافة إلى جنوب وغرب كردفان، المناطق الأكثر إنتاجا للذهب في السودان، حيث ينتشر فيها آلاف المنقبين بحثاً عن المعدن النفيس، بطرق تقليدية تعتمد على الحفر بالأيدي وتكسير الحجارة وطحنها ثم غسلها بوساطة مادة الزئبق عالية الخطورة قبل حرقها لاستخلاص الذهب.