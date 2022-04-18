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الشرطة البريطانية تغلق طريقا بوسط لندن وتعتقل رجلا قرب "داوننج ستريت‎‎"
تاريخ النشر: 18 أبريل 2022 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2022 14:00 GMT

الشرطة البريطانية تغلق طريقا بوسط لندن وتعتقل رجلا قرب "داوننج ستريت‎‎"

أغلقت الشرطة البريطانية طريقا بوسط لندن بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وقالت إنها اعتقلت رجلا في أعقاب حادث، وفقا لـ"رويترز".

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المصدر: رويترز

أغلقت الشرطة البريطانية طريقا بوسط لندن بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وقالت إنها اعتقلت رجلا في أعقاب حادث، وفقا لـ“رويترز“.

وطوقت الشرطة طريق وايتهول، الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته، في داوننج ستريت.

وقالت شرطة مدينة وستمنستر في بيان على صفحتها عبر موقع التواصل ”تويتر“، ”تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما.. لا توجد تقارير عن أي إصابات“.

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