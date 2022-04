الشرطة البريطانية تغلق طريقا بوسط لندن وتعتقل رجلا قرب "داوننج ستريت‎‎"

أغلقت الشرطة البريطانية طريقا بوسط لندن بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وقالت إنها اعتقلت رجلا في أعقاب حادث، وفقا لـ“رويترز“.

وطوقت الشرطة طريق وايتهول، الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته، في داوننج ستريت.

Officers are assisting the MOD Police at Horse Guards following an incident earlier this morning.

A 29-yr-old has man has been arrested & is in custody. There are no reports of any injuries & there is no known risk to the public.

Further updates will be provided in due course.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) April 18, 2022