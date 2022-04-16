إصابات إثر إطلاق نار بمجمع تجاري في ولاية ساوث كارولاينا

شهد مجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، اليوم السبت، إطلاق نار، ووردت أنباء عن وقوع إصابات، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت إدارة شرطة كولومبيا عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”تأكدنا من وقوع إصابات خلال الواقعة وهم يتلقون الرعاية الطبية، حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن“.

وأشارت إلى أن ”الضباط يخلون المركز التجاري (كولومبيا سنتر) وينقلون الناس إلى مكان آمن“.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار بمكان عام خلال أيام في أمريكا.

ويوم الثلاثاء الماضي، جرح 16 شخصًا بإطلاق نار، في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك، حيثُ أشارت السلطات إلى العثور على عبوات ناسفة في المكان، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“ في حينها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها شهود، برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة ”شارع 36“ في حي بروكلين، كما أظهر مقطع مصور آخر حشودا تخرج من عربات المترو وسط دخان كثيف وصراخ وتدافع.

وقال أحد الركاب ويدعى ياف مونتانو لمحطة ”سي ان ان“ التلفزيونية: ”انفجرت قنبلة دخانية، قنبلة قبل دقيقتين حسب تقديري من وصولنا إلى المحطة“.

وأضاف الرجل: ”يبدو أن الأمر كان مخططا له، كنا عالقين في عربة القطار، وثمة دماء على الأرض، الكثير من الدماء على الأرض“.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على ”عبوات ناسفة غير منفجرة“، لكن تغريدة للشرطة أوضحت أن أيا ”من العبوات الناسفة غير قابل للتشغيل“.

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في جنوب بروكلين، حيث وقع الحادث قرب مقبرة غرينوود الشهيرة، في حين ألغت مدارس عدة في بروكلين رحلات التلاميذ خارج حرمها.

وذكرت وسائل إعلام عدة، من بينها ”إن بي سي نيويورك“ وصحيفة ”نيويورك تايمز“، أن الشرطة تبحث عن رجل يضع قناعا واقيا من الغاز وبزة جسم كاملة برتقالية مثل التي يرتديها عمال البناء في المدينة الضخمة، التي يناهز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهي أكبر مدن الولايات المتحدة.

وأعلنت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل أنه لم ”يفتح تحقيق في عمل إرهابي“ حتى الآن، في إطار حادث إطلاق النار في مترو في بروكلين أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وقالت سيويل، في مؤتمر صحافي عقد في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار: ”لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة، يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرض حياته للخطر“.