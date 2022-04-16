تونس تعلن إجراءات لتجنب كارثة بيئية عقب غرق سفينة محملة بالوقود

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات لتجنب وقوع كارثة بيئية؛ إثر غرق الجانب الأكبر من السفينة التجارية الغينية التي رست يوم أمس بخليج قابس، عقب تسرب المياه إلى قاعة المحركات.

وقالت وزارة البيئة في بيان، إنها قررت وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بمحافظة قابس، جنوب تونس، والحد من تداعياتها، بعد غرق سفينة شحن تجارية على بعد زهاء 7 كيلومترات من خليج قابس، كانت محملة بـ750 طنا من ”الديزل“.

كما قررت الوزارة إرسال غواصين لمعاينة وضع السفينة ومكان تسرب المحروقات؛ لاتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون وقوع كارثة بيئية، فضلا عن الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة.

وأقرت وزارة البيئة التونسية، تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة، عقب غرق الجانب الأكبر من السفينة التجارية الغينية.

وقالت وزارة البيئة، إن ”اللجنة الوطنية عقدت جلسة للتدخل العاجل للمتابعة الحينية لحادثة غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية على مستوى خليج قابس، وذلك تحت إشراف وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي“.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بكل قلق سفينة الشحن التجارية XELO المحملة بـ750 طنا من ”الديزل“، معلنة العمل بالتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والديوانة التونسية والسلطات المحلية بقابس للقيام بعمليات الإنقاذ وتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية، والحد من تداعياتها، ولفتت الوزارة إلى أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

وغرقت الجمعة سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص، بينما تحاول السلطات جاهدة الحد من تلوث محتمل.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي لوكالة الأنباء الفرنسية: ”غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية“. وأضاف: ”حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود“.

وكانت وزارة البيئة قد أوضحت، في وقت سابق السبت، عبر بيان، أن السفينة التجارية ”كسيلو“ ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم ”آي أم أو 7618272“. وهي ”محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال“.