غرق سفينة تنقل وقودًا قبالة سواحل تونس.. ومخاوف من تلوث بيئي

غرقت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنًا من الوقود، تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، السبت، وتم إجلاء طاقمها المكون من 7 أشخاص، وفق ما أفادت محكمة محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، ”غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية، حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود“، موضحًا أن ”لجنة الكوارث ستجتمع لاتخاذ القرارات بشأن إذا ما حدث تلوّث بيئي ”.

وكانت السفينة ”كسيلو“، ترفع علم غينيا الاستوائية، وتحمل الرقم ”آي إم أو 7618272″، في طريقها من غينيا الإستوائية إلى مالطا، وأرسلت نداء استغاثة على بعد 7 أميال من مدينة قابس، استجابت له البحرية التونسية.

من ناحيتها، أكدت وزارة البيئة التونسية، في بيان صدر عنها، أن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، موضحة أن المياه تسربت داخل غرفة المحركات ووصل ارتفاعها إلى مترين، مؤكدة أن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها.

وقالت الوزارة إنها ”تتابع بكل قلق وضعية الباخرة“، فيما أعلنت ”تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من أجل الحيلولة دون غرق الباخرة“.