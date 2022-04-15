مجلس حقوق الإنسان المصري: لم نتلق أي شكاوى تتعلق باختفاء أيمن هدهود قسريا

قال رئيس لجنة الشكاوى والرصد في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ولاء جاد الكريم، إن المجلس لم يتلق أي شكاوى متعلقة بالباحث الراحل أيمن هدهود قبل إعلان وفاته منذ أيام.

وشدد جاد الكريم على أن أيا من ذوي المتوفى لم يتقدم بشكوى لمكتب شكاوى المجلس تفيد بتعرضه للاختفاء القسري.

ودعا جاد الكريم فى بيان للمجلس المنظمات التي أصدرت بيانا مشتركا بشأن الباحث الراحل مؤخرا بتحري الدقة ومراجعة وتصحيح ما ورد من إدعاء فيها.

وبين أن المجلس الحالي ومنذ صدور قرار تشكيله في 27 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، أدخل إصلاحات جوهرية على منظومة الشكاوى بهدف حوكمتها وضمان اتساقها مع المعايير والممارسات المثلى للتعامل مع شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس كان سباقا بالدعوة للتحقيق الشامل في واقعة وفاة هدهود، ودعوة النيابه العامة بشمول التحقيقات لما تردد بشأن اختفائه قسريا قبل وفاته.

وأكد موقف المجلس الذي أعلنته رئيسته، السفيرة مشيرة خطاب، في البيان الصادر بتاريخ 12 أبريل الجاري والمتمثل في أن ”أجندة المجلس تولي اهتماما خاصا بقضايا الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية“.

ودعا جاد الكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو ذويهم وممثليهم الراغبين في التواصل مع المجلس إلى استخدام القنوات المؤسسية التي تضمن تسجيل شكواهم وتحفظ حقوقهم وتضمن حمايتهم كمبلغين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت في بيان لها الأحد الماضي، أن يكون ”المواطن أيمن هدهود مختفيا قسريا“.

وأشارت إلى أنه ”تم إيداع هدهود إلى إحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة“، بعد أن تلقت الشرطة بلاغا في فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقة في حي الزمالك وسط القاهرة.

وكانت وفاة الباحث الاقتصادي هدهود أثناء احتجازه في مستشفى للأمراض النفسية أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعد اتهامات من ناشطين حقوقيين للأجهزة الأمنية بإخفائه قسرياً والتسبب بوفاته.

وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء، نفت النيابة العامة المصرية وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة أنها ”عاينت جثمانه وتبين خلوه من أي إصابات“، وأن الوفاة وقعت في مستشفى الصحة النفسية في العباسية، “ جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب“.

لكن عمر هدهود، شقيق أيمن، قال في تصريحات صحفية، إن جثة أخيه المختفي منذ شهرين كانت تحمل ”كسورا في الجمجمة“.

وكان هدهود، البالغ من العمر 48 عاماً، عضواً في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، الذي دشن بدوره مبادرة تضم ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للتوسط لإطلاق سراح سجناء في قضايا الرأي والتعبير.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن هدهود ألقي القبض عليه في فبراير/شباط الماضي بناءً على بلاغ تقدم به حارس أحد العقارات يتهمه بمحاولة كسر باب إحدى الشقق السكنية، قبل أن تودعه في مستشفى للأمراض النفسية بناء على قرار من النيابة العامة.

وبينما تتهم المعارضة ومنظمات حقوقية الحكومة المصرية باعتقال آلاف الأشخاص لأسباب سياسية، تنفي السلطات المصرية احتجاز أي شخص بشكل تعسفي، وتقول إنه لا يوجد سجناء سياسيون وإنما سجناء يواجهون تهمًا جنائية.