مصرع 26 شخصا إثر غرق قارب في نهر بنيجيريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 26 شخصا على الأقل، مصرعهم عندما انقلب قاربهم في نهر بولاية ”سوكوتو“ شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي يوم الأربعاء.

وقال عليو دانتاني، الرئيس الإداري لمقاطعة شاغاري، إن القارب الذي كان على متنه عدد غير معروف من الركاب، انقلب في نهر شاغاري ليل الثلاثاء.

وأضاف دانتاني أن ”غواصين محليين انتشلوا جثث 26 راكبا، هم 21 امرأة وخمسة أطفال“.

وأكد المسؤول أن السلطات لا تعرف بالضبط عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب.

وقال: ”لا نعلم العدد المحدد لركاب الزورق وهذا هو سبب استمرار عمليات البحث على أمل العثور على مزيد من الجثث“.

ولم يتضح في الحال سبب الحادث.

وحوادث القوارب شائعة في الممرات المائية النيجيرية، وهي تنجم في الغالب عن الاكتظاظ ونقص الصيانة، ولا سيما في موسم الأمطار السنوي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقي 29 شخصا، غالبيتهم من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، مصرعهم إثر غرق مركب مكتظ كان يقل أكثر من 42 راكبا، في ولاية كانو شمال شرق نيجيريا.

وقال حينها المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبدالله: ”انتشلنا 29 جثة.. وأنقذنا سبعة ركاب“.

وأضاف عبد الله، أن المركب كان ”مخصصا لنقل 12 بالغا، لكن الربان حمله بهذا، الأعداد من الأطفال“.

وكان الأطفال وهم قرية بادو بولاية كانو، في طريقهم إلى بلدة باغواي على الضفة المقابلة من النهر، للمشاركة في مراسم دينية.

وقبل تلك الحادثة بشهر، قضت سبع فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و12 عاما في غرق مركب في ولاية جيغاوا المجاورة.

في حزيران/ يونيو من العام 2021، لقي 13 شخصًا حتفهم في ولاية سوكوتو، عندما غرق مركب كان يقل مشاركين في حفل زفاف.

وفي مايو/ أيار من العام ذاته، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في ولاية كيبي، في حادث مماثل.