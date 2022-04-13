مصر.. مقتل 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي بحادث سير في أسوان

لقي 10 أشخاص مصرعهم بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي، وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأفاد بيان صادر عن محافظة أسوان، ”أن حادثا مروريا بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين، وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس – الحافلة السياحي وسيارة ربع نقل“.

لحظة اشتعال النيران في أتوبيس سياحي بـ #أسوان إثر حادث سير ومصرع عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي#إرم_نيوز #مصر pic.twitter.com/kBoxVffm6f — إرم نيوز (@EremNews) April 13, 2022

وبحسب البيان، يشرف محافظ أسوان ”على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحا“، هم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.

وقال وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي إنه ”تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي“.

وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين.

ولقي 3 سائحين بولنديين وسائق مصري مصرعهم، فيما أصيب ١١ آخرون في حادث انقلاب ”أتوبيس سياحي“ بطريق ”القصير – سفاجا“ كانوا في طريقهم من إحدى القرى السياحية إلى مطار الغردقة للعودة إلى بلادهم، يوم الخميس الماضي.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطريق الذي شهد الحادث تتم به أعمال رصف، وأن ”الأتوبيس“ انقلب على جانب الطريق، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ أعوام بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.